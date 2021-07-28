FETÖ borsası davasında son dakika: O isim de yargılanacak

AVUKATIN ULAŞAMADIĞI DELİLLERE AKALIN ULAŞMIŞ

Avukat İplikçioğlu bu teklifi müvekkili Ş.Ç. ve oğlu G.Ç.'ye söyledi. Müvekkiliyle yaptığı görüşmede ne karşılığı bu işlemin gerçekleşeceği konuşuldu. 3 Mart günü Kazım Yiğit Akalın soluğu, tekrar avukat İplikçioğlu'nun ofisinde aldı. Akalın burada İplikçioğlu'na, "Ş.Ç.'yi bekletmeyiz. Ona yardımcı olacak şekilde ifadesini alırız. Emniyetten serbest bırakılır. Bunun karşılığında 150- 200 bin dolar istediklerini söylediler" teklifinde bulundu. Akalın ayrıca, emniyetten Ş.Ç.'nin babasıyla ilgili soruşturma dosyasının ayrıntılarını öğrenip bu görüşmede avukat İplikçioğlu'yla bu ayrıntıları paylaştı. İplikçioğlu ifadesinde bu bilgileri müvekkillerinin avukatlığını yapmasına rağmen ilk kez Akalın'dan duyduğunu belirtti.

TANIŞMAK İSTEDİLER

İplikçioğlu aynı gün, Akalın'ın yaptığı söz konusu teklifi müvekkillerine iletti. Ş.Ç. bu teklifi reddettiğini avukatına söyledi. İplikçioğlu da teklifin müvekkilleri tarafından reddedildiğini, ertesi gün yani 4 Mart günü Akalın'ın ofisine giderek aktardı. İlerleyen süreçte ise Ş.Ç. isimli iş insanının teklifi yapanlarla tanışmak istediği, avukatları İplikçioğlu tarafından Akalın'a iletildi.

AVUKATI POLİSLE TANIŞTIRDI

16 Mart günü ise Avukat İplikçioğlu, iş insanı Ş.Ç.nin bahsedildiği gibi ifadesinin alınması organizasyonuyla ilgili konuşmak üzere Akalın ile 11.20-11.55 arasında buluştu. Daha sonra polis memuru E.O.T. ile 3'lü bir şekilde bir araya gelindi. Bu buluşmada Avukat İplikçioğlu, polis memurunun numarasını cep telefonuna saat 12.47'de kaydetti. Bu bilgi Avukat İplikçioğlu'nun yapılan cep telefonu imaj incelemesiyle ortaya çıkarıldı. Akalın'ın irtibatlandırdığı polis memuru ve İplikçioğlu tanışmalarından bir gün sonra İmessage üzerinden iletişim sağladı.

MEMURLARLA YOĞUN İRTİBATINA RASTLANDI

Akalın'ın sadece şüpheli bir polis memuruyla toplam 176 kez Facetime üzerinden arama kaydına rastlandı. Bir diğer polisle ise arasında 328 kez etkileşim sağlandığı tespit edildi. Akalın ve 4 polis memurunun iletişim ve ortak baz kayıtlarına rastlandı. Bu görüşmelerin özellikle FETÖ şüphelisinin avukatı Mehmet İplikçioğlu ile yapılan görüşmelerden sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Akalın'ın E.O.T isimli polis memurunu ofisinde ağırlayarak buluştuğu ortak baz kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı.

AKALIN YALAN BEYANDA BULUNDU

Akalın, soruşturma kapsamında alınan ifadesinde avukat Mehmet İplikçioğlu'nun kendisini aradığını ve sadece avukatlık hizmeti için fikir alışverişinde bulunduğunu öne sürdü. Ancak İplikçioğlu'nun cep telefonu üzerinde yapılan incelemelerde buluşma teklifinin ilk olarak Akalın'dan geldiği saptandı. İddianamede Akalın'ın suçtan kurtulmaya yönelik yalan beyanda bulunduğu vurgulandı. Akalın'ın ayrıca cep telefonu şifresini, yaşananların beyanlarıyla uyuşmadığını bildiğinden dolayı bunun ortaya çıkmaması için vermediği değerlendirmesi yapıldı.

KAMERA KAYITLARI DOSYADA

Bu durum İplikçioğlu'nun ofisindeki güvenlik kamera kayıtlarıyla doğrulandı. Avukat İplikçioğlu'nun 2 Mart saat 11.30'da Akalın'ı ofisinin kapısında karşıladığı ve yaklaşık 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdikleri belirlendi. İlk etapta peş peşe toplam 3 kez görüşen ikilinin cep telefonu sinyalleri belirtilen tarihlerle uyumluluk gösterdi.