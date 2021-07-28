Gaziantep şehidini uğurladı

Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük (28), memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı, Asri Mezarlık morgundan alınarak askeri tören mangası tarafından Bahattin Nakıboğlu Camisi avlusuna getirildi. Burada düzenlenen törene, şehidin annesi Fatma, babası Nihat, 3 kardeşi ve yakınları ile Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep milletvekilleri Müslüm Yüksel, Nejat Koçer, Sermet Atay ve Bayram Yılmazkaya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Mustafa Emre Başbuğ, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Törende, tabuta sarılıp gözyaşı döken ve Özcücük'ün fotoğrafını öpen şehidin annesi Fatma Özcücük, oğlunun asker selamıyla selamlayarak, "Paşam gelmiş, paşam sen geldin. Bak istediğin oldu" diye seslendi. Acı haberle yıkılan ve ayakta durmakta zorlanan şehidin babası Nihat Özcücük ise Gaziantep Valisi Davut Gül ve sağlık görevlisinin kollarına girmesiyle cenaze törenine katılabildi.

Şehit Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün naaşı, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki yeni şehitlikte defnedildi.