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Haberler Gündem Haberleri Kanuni sondaj gemisi özellikleri nelerdir? Kanuni sondaj gemisi nereden alındı, nerede yapıldı, fiyatı ne kadar, şu an nerede?
Giriş Tarihi: 28.7.2021 22:12 Son Güncelleme: 28.7.2021 22:13

Kanuni sondaj gemisi özellikleri nelerdir? Kanuni sondaj gemisi nereden alındı, nerede yapıldı, fiyatı ne kadar, şu an nerede?

Kanuni sondaj gemisi özellikleri nelerdir? Kanuni sondaj gemisi nereden alındı, nerede yapıldı, fiyatı ne kadar, şu an nerede?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sahibi ve işletmecisi olduğu ultra derinsu sondaj gemisi Kanuni’nin Karadeniz’de tespit ettiği doğalgazın ilk ateşi yakıldı. Bu önemli ve tarihi gelişme sonrasında geminin özellikleri ve tüm detayları merak konusu olarak Kanuni sondaj gemisi özellikleri nelerdir, nereden alındı, nerede yapıldı, fiyatı ne kadar, şu an nerede? Soruları üzerinden araştırılmaya başlandı. Merak edilen Kanuni sondaj gemisi özellikleri nelerdir, nereden alındı, nerede yapıldı, fiyatı ne kadar, şu an nerede? Sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Kanuni sondaj gemisi özellikleri, Karadeniz'de tespit edilen doğalgazın ilk ateşinin yakılması sonrasında merak konusu olarak Kanuni sondaj gemisi özellikleri nelerdir, nereden alındı, nerede yapıldı, fiyatı ne kadar, şu an nerede? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

KANUNİ SONDAJ GEMİSİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kanuni sondaj gemisi özellikleri ve merak edilen diğer tüm bilgiler şöyle;



Kanuni, önceki adıyla Sertão, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sahibi ve işletmecisi olduğu ultra derinsu sondaj gemisidir.

KANUNİ SONDAJ GEMİSİ NEREDEN ALINDI?

Gemi, 2012'de Samsung Heavy Industries tarafından Güney Kore'de Sertão adıyla denize indirildi. Marshall Adaları (2012-2020) bandırasıyla, Schahin Group'a aitti ve Petrobras tarafından işletiliyordu. Bu dönemde Brezilya'da görev yaptı.

KANUNİ SONDAJ GEMİSİ FİYATI NE KADAR?

2020'de açık artırmayla satışa çıkarıldı ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 37,5 milyon ABD doları karşılığında satın alındı.Taşucu Limanı'na getirilen geminin adı Kanuni olarak değiştirildi. Koronavirüs pandemisi sona erdikten sonra gemide bakım ve yenileme çalışması yapılacağı duyuruldu.



KANUNİ SONDAJ GEMİSİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR, NEREDE YAPILDI?

İsmi:

  • Kanuni
  • Sertão (2012-2020)

Adının geldiği yer veya kişi: Kanuni Sultan Süleyman

Sahibi:

  • Türkiye Petrolleri A. O. (TPAO)
  • Dleif (2015-2020)
  • Schahin Group (2012-2015)



İşletmeci:

  • Türkiye Petrolleri A. O. (TPAO)
  • Petrobras (2012-2015)

Port kayıt:

  • Türkiye
  • Marshall Adaları (2012-2020)

İnşa eden: Samsung Heavy Industries, Geoje, Güney Kore

Denize indirme: 2012

Kimlik:

IMO: 9541203

MMSI: 538004418

Çağrı işareti: V7WX8

Statü: Aktif



Genel karakteristik

Tonaj:

  • 61.619 DWT
  • 60.316 GRT

Uzunluk: 227 m (745 ft)

Genişlik: 42 m (138 ft)

Su çekimi: 12 m (39 ft)

Silah donanımı: Yok



KANUNİ SONDAJ GEMİSİ ŞUAN NEREDE?

Kanuni sondaj gemisi şuan Karadeniz'de yukarıda yer alan konumda bulunmaktadır.

KAYNAK: Vikipedia - marinetraffic.com

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Kanuni sondaj gemisi özellikleri nelerdir? Kanuni sondaj gemisi nereden alındı, nerede yapıldı, fiyatı ne kadar, şu an nerede?
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