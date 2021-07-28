Kanuni sondaj gemisi özellikleri nelerdir? Kanuni sondaj gemisi nereden alındı, nerede yapıldı, fiyatı ne kadar, şu an nerede?

Kanuni sondaj gemisi özellikleri, Karadeniz'de tespit edilen doğalgazın ilk ateşinin yakılması sonrasında merak konusu olarak Kanuni sondaj gemisi özellikleri nelerdir, nereden alındı, nerede yapıldı, fiyatı ne kadar, şu an nerede? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Kanuni sondaj gemisi özellikleri ve merak edilen diğer tüm bilgiler şöyle;
Kanuni, önceki adıyla Sertão, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sahibi ve işletmecisi olduğu ultra derinsu sondaj gemisidir.
Gemi, 2012'de Samsung Heavy Industries tarafından Güney Kore'de Sertão adıyla denize indirildi. Marshall Adaları (2012-2020) bandırasıyla, Schahin Group'a aitti ve Petrobras tarafından işletiliyordu. Bu dönemde Brezilya'da görev yaptı.
2020'de açık artırmayla satışa çıkarıldı ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 37,5 milyon ABD doları karşılığında satın alındı.Taşucu Limanı'na getirilen geminin adı Kanuni olarak değiştirildi. Koronavirüs pandemisi sona erdikten sonra gemide bakım ve yenileme çalışması yapılacağı duyuruldu.
İsmi:
Adının geldiği yer veya kişi: Kanuni Sultan Süleyman
Sahibi:
İşletmeci:
Port kayıt:
İnşa eden: Samsung Heavy Industries, Geoje, Güney Kore
Denize indirme: 2012
Kimlik:
IMO: 9541203
MMSI: 538004418
Çağrı işareti: V7WX8
Statü: Aktif
Genel karakteristik
Tonaj:
Uzunluk: 227 m (745 ft)
Genişlik: 42 m (138 ft)
Su çekimi: 12 m (39 ft)
Silah donanımı: Yok
Kanuni sondaj gemisi şuan Karadeniz'de yukarıda yer alan konumda bulunmaktadır.
KAYNAK: Vikipedia - marinetraffic.com