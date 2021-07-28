Kanuni sondaj gemisi özellikleri nelerdir? Kanuni sondaj gemisi nereden alındı, nerede yapıldı, fiyatı ne kadar, şu an nerede?

Kanuni sondaj gemisi özellikleri, Karadeniz'de tespit edilen doğalgazın ilk ateşinin yakılması sonrasında merak konusu olarak Kanuni sondaj gemisi özellikleri nelerdir, nereden alındı, nerede yapıldı, fiyatı ne kadar, şu an nerede? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

KANUNİ SONDAJ GEMİSİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kanuni sondaj gemisi özellikleri ve merak edilen diğer tüm bilgiler şöyle;