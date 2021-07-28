Kayyumlara suikast için geldi, Şırnak’ta öldürüldü

ŞIrnak
'ın Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen hava harekâtıyla öldürülen iki kadın teröristin gri kategoride aranan PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlusu Canda Kiçi
kod adlı Kader Malgoz
ile koruması olduğu ortaya çıktı. 26 Haziran'da keşif uçuşu yapan İHA'lar Besta
bölgesi içinde yer alan Şehriban ve Uğurtepe noktalarında silahlı iki teröristin görüntüsünü kaydetti. İki kadın terörist Atak taarruz helikopteri ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin Canda Kiçi kod adlı Kader Malgoz ile koruması Roza Botan
kod adlı Mevlüde Sevinti
oldukları ortaya çıktı. Canlı bomba ve suikast eğitimi alan terörist Malgoz'un geçen yıl Kandil'den Şırnak kırsalına gönderildiği ve bölgede görev yapan kayyumlara yönelik suikast için terörist elebaşı Murat Karayılan
tarafından görevlendirildiği kaydedildi.