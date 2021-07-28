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Giriş Tarihi: 28.7.2021

Kayyumlara suikast için geldi, Şırnak’ta öldürüldü

Özgür CEBE Özgür CEBE
Kayyumlara suikast için geldi, Şırnak’ta öldürüldü
ŞIrnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen hava harekâtıyla öldürülen iki kadın teröristin gri kategoride aranan PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlusu Canda Kiçi kod adlı Kader Malgoz ile koruması olduğu ortaya çıktı. 26 Haziran'da keşif uçuşu yapan İHA'lar Besta bölgesi içinde yer alan Şehriban ve Uğurtepe noktalarında silahlı iki teröristin görüntüsünü kaydetti. İki kadın terörist Atak taarruz helikopteri ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin Canda Kiçi kod adlı Kader Malgoz ile koruması Roza Botan kod adlı Mevlüde Sevinti oldukları ortaya çıktı. Canlı bomba ve suikast eğitimi alan terörist Malgoz'un geçen yıl Kandil'den Şırnak kırsalına gönderildiği ve bölgede görev yapan kayyumlara yönelik suikast için terörist elebaşı Murat Karayılan tarafından görevlendirildiği kaydedildi.
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Kayyumlara suikast için geldi, Şırnak’ta öldürüldü
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