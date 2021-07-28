Sağlık Bakanlığı
, aşıya yönelik duyarlılığı artırmak amacıyla başlatılan kampanyalarla birlikte vatandaşların aşıya ikna edilmesi için topyekûn mücadele ediyor. Kanaat önderleri, imamlar, müezzinler ve öğretmenler gibi önde gelenlerden oluşan ikna timlerinin yanında kamu spotlarıyla birlikte, henüz aşı olmamış 22 milyonun ikna edilmesine yönelik çalışmalara ağırlık veriliyor. Sosyal medyada "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen kamu spotu kampanyasıyla, aşılama oranını artırmak ve toplumsal bağışıklığı sağlamak amaçlanıyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, kampanyayı genişleteceklerini söyledi. Koronavirüs Bilim Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz
da "Aşılamayı artırmak zorundayız. Birinci doz aşısını olanlar, ikincisini olmazsa Delta'ya karşı yeterince korunamıyorlar" dedi.
SERAP HEMŞİRENİN BİR RİCASI VAR
KIRŞEHİR Eğitim Araştırma Hastanesi
'nde annesi, babası, oğlu ve kendisi gibi hemşire olan ablasına da aşı yapan hemşire Serap Kuzu
, "Aylardır pandemi ve aşı servisinde görev yapıyorum. Hastaneye gelen her vatandaşımıza aşının zararlı olmadığını anlatıyoruz. İnsanlarımızı ikna etmek çok zor. Ben sağlığımı ve toplum sağlığını düşünürken insanımızın da sağlığını düşünmesini istiyorum. Aşı olunmasını tavsiye ediyorum. Lütfen aşınızı olun" diye konuştu.