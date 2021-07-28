Mülteciler hakkındaki sözleri tepki çekmişti! CHP'li Tanju Özcan evinde Faslı kadın çalıştırmış

CHP'Lİ BEKAROĞLU DA ÖZCAN'A TEPKİ GÖSTERDİ

Irkçı açıklamalarına her kesimden büyük tepki gösterilen Özcan'a kendi partisinden de tepki geldi. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada "CHP'nin programında yabancı düşmanlığı yoktur, bu düşünce insanlıkla bağdaşmaz" dedi. Bekaroğlu, "Bu düşünce anayasaya aykırı olduğu gibi vicdan ve insanlıkla bağdaşmaz. CHP, sosyal demokrat bir partidir, programında yabancı düşmanlığı yoktur, böyle nefret söylemi kokan bir girişimi asla kabul etmez."diye konuştu.