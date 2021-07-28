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Haberler Gündem Haberleri Mülteciler hakkındaki sözleri tepki çekmişti! CHP'li Tanju Özcan evinde Faslı kadın çalıştırmış
Giriş Tarihi: 28.7.2021 08:58 Son Güncelleme: 28.7.2021 09:16

Mülteciler hakkındaki sözleri tepki çekmişti! CHP'li Tanju Özcan evinde Faslı kadın çalıştırmış

Mülteciler hakkındaki sözleri tepki çekmişti! CHP'li Tanju Özcan evinde Faslı kadın çalıştırmış

Mülteciler ve yabancı uyruklular hakkında yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlarla gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın evinde geçmişte Avatif isimli Faslı yabancı uyruklu bir kadını 1 yıl çalıştırdığı ortaya çıktı. Özcan'a her kesimden tepki gelirken Uluslararası Mülteci Hakları Derneği(UHMD) de Özcan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. UMHD paylaşımında "Bolu ilimizde yaşayan muhacirleri, en temel yaşamsal ihtiyaç olan su ile cezalandırmak isteyen şahıs hakkında 'kin ve nefret' dolu yeni açıklamaları sebebiyle yeniden suç duyurusunda bulunuyoruz. Hukuki süreci bizzat takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özcan'ın Avatif'i 1 yıl gibi bir süre çalıştırdığı yaklaşık 5 ay önce de işine son verdiği bildirildi. Faslı kadının işine son verildikten sonra Fas'a geri döndüğü öğrenildi. Özcan, 31 Mart 2019 seçimleri öncesinde "Bolu dan mültecileri göndereceğim ve hiçbir yardımda bulunmayacağım" demiş ve sosyal yardımları kesmişti.



Özcan'ın yabancı uyruklu bir kadını çalıştırmasının gündeme gelmesinin ardından Özcan'ın eşi Meral Özcan haberlere tepki göstermiş ve mülteci değil çifte vatandaşlığı olan Faslı bir kadın çalıştırdıklarını kabul etmişti. Özcan "Bizim evimizde mülteci çalışmadı, çifte vatandaş olan 8 yıldır Dörtdivanlı biriyle evli Faslı Avatif bir de 8 yaşında kızı olan bir kadıncağız ve sigortalı çalıştırdık" demişti.

"NEDEN BİR SENE BOYUNCA EVİNDE MÜLTECİ ÇALIŞTIRDI?"
Bolu yerel medyasına konuşan Afganistanlı Muhammed, "2 senedir Bolu'dayım. Bolu'da tek kalıyorum. Tanju Özcan'ın yaptığı ırkçılık değilse nedir? Madem sevmiyor istemiyor bizi, neden bir sene boyunca sigortasız bir mülteciyi evinde hizmetçi olarak çalıştırdı?" diye sordu.

CHP'Lİ BEKAROĞLU DA ÖZCAN'A TEPKİ GÖSTERDİ
Irkçı açıklamalarına her kesimden büyük tepki gösterilen Özcan'a kendi partisinden de tepki geldi. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada "CHP'nin programında yabancı düşmanlığı yoktur, bu düşünce insanlıkla bağdaşmaz" dedi. Bekaroğlu, "Bu düşünce anayasaya aykırı olduğu gibi vicdan ve insanlıkla bağdaşmaz. CHP, sosyal demokrat bir partidir, programında yabancı düşmanlığı yoktur, böyle nefret söylemi kokan bir girişimi asla kabul etmez."diye konuştu.

GENEL MERKEZ DE TEPKİLİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun. "Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan'ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır. Parti politikalarımız ile taban tabana zıttır" dedi. Torun, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu, Genel Merkezimiz ile temas kurduğunda kendisine iletilmiştir.



Bolu Belediyesi'nin değerli Meclis Üyelerinin de aksi bir karar almayacağına inanıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde iktidara geldiğimizde, ülkemizin gerçek beka sorunu olan sığınmacı sorununu, kimseyi mağdur etmeden çözecek; Suriyeli misafirlerimizi güven içinde ülkelerine uğurlayacağız" ifadesini kullandı. Torun, "Ancak bu süre zarfında partimizin kırmızı çizgisi, hangi ırktan ve inançtan olursa olsun, hiçbir insanın ayrımcılığa maruz kalmaması, mağdur edilmemesidir. Cumhuriyet Halk Partisi, tek bir insanın dahi temel yaşam hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmez" dedi.

EMİR YÜCEL

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Mülteciler hakkındaki sözleri tepki çekmişti! CHP'li Tanju Özcan evinde Faslı kadın çalıştırmış
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