Okulların açılış tarihi hakkında son dakika açıklaması: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "kararlıyız" diyerek duyurdu

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde eğitim gören 45 ortaokul öğrencisi, 'Telafide Ben de Varım' programı kapsamında Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da müzeye gelerek burada öğrencilerle bir araya geldi.

Müze çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Ersoy, Milli Eğitim Bakanlığı ile birçok başarılı proje yürüttüklerini belirterek, "Şimdi de Milli Eğitim Bakanımız ve ekibinin çok yaratıcı bir şekilde geliştirdiği 'Telafide Ben de Varım' programında görev almaktan çok mutluyuz. Çok ince ve detaylı düşünülmüş bir proje. Sadece öğrenciler değil öğretmenler ve velileri de kapsıyor. Bugün de program kapsamında 45 öğrencimizle birlikte bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Projenin en büyük özelliği, öğrencilerin temas ederek ve bizzat deneyimleyerek dersleri öğreniyor olması. Hayatları boyunca öğrenmesi gereken bilgileri bu şekilde alıyor olmaları çok önemli, hem daha kalıcı oluyor hem de daha hızlı şekilde öğreniyorlar" dedi.