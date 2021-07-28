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Haberler Gündem Haberleri Son Dakika 28 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı! 28 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
Giriş Tarihi: 29.7.2021 00:34 Son Güncelleme: 29.7.2021 00:34

Son Dakika 28 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı! 28 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Son Dakika 28 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı! 28 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Sağlık Bakanlığı tarafından 1 yılı aşkın süredir ülkemizde etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin günlük son durum verileri kamuoyuna duyurulmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre bugün koronavirüs testi yapılan 22 bin 291 kişi pozitif sonuç çıkması sonucu tedavi altına alındı. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları detaylarına erişmek isteyenler ise 28 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorularına cevap aramaya başladı. 28 Temmuz koronavirüs tablosu ve corona virüsü son dakika vaka sayısı-vefat eden sayısı verileri.

Yurtta ve dünyada 2020 yılı başlarında ortaya çıkan ve günümüzde halen etkilerini sürdüren covid-19 pandemisiyle ilgili günlük son durum verilerini içeren 28 Temmuz koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden kamuoyunun bilgisine sunuldu. En son Türkiye corona virüs tablosu bilgilerine erişmek isteyenler "28Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 28 Temmuz koronavirüs tablosu ve bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları.

28 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak resmi site üzerinden paylaşılan olan 28 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı. Bakanlık tarafından açıklanan 28 Temmuz koronavirüs son durum verileri şöyle;

28 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 291

VEFAT SAYISI: 76

İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 197


27 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 761

VEFAT SAYISI: 51

İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 108

26 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 16 bin 809

VEFAT SAYISI: 63

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 585

25 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 14 bin 230

VEFAT SAYISI: 55

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 211

24 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 12 bin 381

VEFAT SAYISI: 58

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 383

23 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 11 bin 094

VEFAT SAYISI: 60

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 215

22 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 9 bin 586

VEFAT SAYISI: 52

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 093

21 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 8 bin 151

VEFAT SAYISI: 59

İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 946

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Son Dakika 28 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı! 28 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
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