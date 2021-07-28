Son Dakika 28 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı! 28 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Yurtta ve dünyada 2020 yılı başlarında ortaya çıkan ve günümüzde halen etkilerini sürdüren covid-19 pandemisiyle ilgili günlük son durum verilerini içeren 28 Temmuz koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden kamuoyunun bilgisine sunuldu. En son Türkiye corona virüs tablosu bilgilerine erişmek isteyenler "28Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 28 Temmuz koronavirüs tablosu ve bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları.

28 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak resmi site üzerinden paylaşılan olan 28 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı. Bakanlık tarafından açıklanan 28 Temmuz koronavirüs son durum verileri şöyle;