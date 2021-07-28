Son Dakika 28 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı! 28 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Yurtta ve dünyada 2020 yılı başlarında ortaya çıkan ve günümüzde halen etkilerini sürdüren covid-19 pandemisiyle ilgili günlük son durum verilerini içeren 28 Temmuz koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden kamuoyunun bilgisine sunuldu. En son Türkiye corona virüs tablosu bilgilerine erişmek isteyenler "28Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 28 Temmuz koronavirüs tablosu ve bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları.
Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak resmi site üzerinden paylaşılan olan 28 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı. Bakanlık tarafından açıklanan 28 Temmuz koronavirüs son durum verileri şöyle;
VAKA SAYISI: 22 bin 291
VEFAT SAYISI: 76
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 197
VAKA SAYISI: 19 bin 761
VEFAT SAYISI: 51
İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 108
VAKA SAYISI: 16 bin 809
VEFAT SAYISI: 63
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 585
VAKA SAYISI: 14 bin 230
VEFAT SAYISI: 55
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 211
VAKA SAYISI: 12 bin 381
VEFAT SAYISI: 58
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 383
VAKA SAYISI: 11 bin 094
VEFAT SAYISI: 60
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 215
VAKA SAYISI: 9 bin 586
VEFAT SAYISI: 52
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 093
VAKA SAYISI: 8 bin 151
VEFAT SAYISI: 59
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 946