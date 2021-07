3 büyük ilde tehlikeli tırmanış!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , illere göre 17-23 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Kovid- 19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid- 19 vaka sayılarına yer vererek, "Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerin Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır olduğunu açıkladı. Koca paylaşımında, "Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranı arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun" ifadelerini kullandı. Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul 'da 88.19, Ankara'da 69.13, İzmir'de 33.43 oldu. Bakanlığın 10-17 Temmuz verilerine göre 100 binde görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 75.12, Ankara'da 57.95, İzmir'de ise 24.46'ydı. Siirt bu hafta 100 binde 748.39 vaka ile ilk sırada yer aldı. Bu ildeki 100 binde Kovid-19 vaka sayısı bir önceki hafta 471.57 olarak kayıtlara geçmişti. Bakan Koca sosyal medya hesabındna yaptığı bir diğer paylaşımda en az bir doz aşı olanların sayısının 40 milyonu geçtiğini duyurdu.SAĞLIKBakanı Fahrettin Koca, Koronaviris Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada aktif vaka ve yatan hastaların hemen hemen tamamının aşılanması tamamlanmamış kişiler olduğunu açıkladı. Bakan Koca, "Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık % 87'si aşısı tamamlanmamış kişiler. Hastanede yatan hastalarımızın yüzde 95'i aşısı tamamlanmamış kişiler. Mevcut aktif vakalar içinde tam aşılı olup hastalığa yakalananların oranı yüzde 5'ten az. Bağışıklık sağlanmadan yapacağımız her tedbirsizlik bizi istemediğimiz sınıra yaklaştırır. Birinci önceliğimiz, tüm vatandaşlarımızın sorumluluk alarak, sorumlu birey olarak tedbirlerini alması ve aşı olarak topluma karşı ödevini yerine getirmesidir" dedi. 3'üncü doz aşı olması gereken 9 milyona yakın 50 yaş üstü vatandaş olduğunu hatırlatan Bakan Koca, "Bu vatandaşlarımızı bir an evvel 3. doz aşılarını olmaya davet ediyorum. Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiçbirimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız bir seyir şu an için yok ama olmayacağı anlamına gelmez" dedi.TÜRKİYE'DE son 24 saatte 257 bin 474 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 197 oldu. 18 yaş üstü nüfusta 1'inci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64.74, 2'nci doz aşı uygulananların oranı yüzde 40.53 olarak kayda geçti. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 77 bin 627 aşı uygulandı. Türkiye'de yapılan aşı sayısı 40 milyon 185 bin 504'ü birinci doz, 25 milyon 155 bin 40'ı ikinci doz, 4 milyon 418 bni 827'si üçüncü doz olmak üzere 69 milyon 759 bin 371'e yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, "Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez" paylaşımında bulundu. ANKARA