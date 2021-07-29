Dışişleri Bakanlığından BM'nin Kıbrıs kararına tepki: Kıbrıs Türk halkının iradesi yine yok sayılmıştır

Dışişleri Bakanlığı BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs adasındaki almış olduğu karara tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs adasındaki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (BMBG) görev süresini 29 Temmuz 2021 tarihinde aldığı 2587 (2021) sayılı kararla altı ay daha uzatmıştır.

"KIBRIS TÜRK HALKININ İRADESİ YİNE YOK SAYILMIŞTIR"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığının sözkonusu kararla ilgili olarak yaptığı açıklamayı tümüyle destekliyoruz. Kendi içinde tutarsızlıklarla dolu, gerçeklikten kopuk bu kararda maalesef Kıbrıs Türk halkının iradesi yine yok sayılmıştır.

"BM'NİN KENDİ KURAL VE İLKELERİNE AYKIRIDIR"

BMBG'nin görev süresinin uzatılmasında KKTC'nin rızasının alınmaması BM'nin kendi kural ve ilkelerine aykırıdır. Bu durumun düzeltilmesini ve KKTC topraklarındaki varlığının sorgulanmaması için BMBG'nin KKTC makamlarıyla bir an evvel bir anlaşma yapmasını bekliyoruz.

Kararda, denenmiş ve başarısız olmuş çözüm parametrelerinin otuz yıl önceki Konsey kararlarına atıfla Kıbrıs Türk halkına dikte edilmeye çalışılması da bir başka garabettir.

Güvenlik Konseyi, Ada'daki gerçeklere gözlerini kapamaya devam ettiği, Kıbrıs Türk halkının 1960'ta kazandığı egemen eşitliğini, eşit uluslararası statüsünü tanımadığı ve 1963'te işlediği suça rağmen GKRY'yi Ada'nın tek meşru temsilcisi olarak görmeye ve suçluyu ödüllendirip, mazlumu cezalandırmaya devam ettiği sürece, Ada'da adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması mümkün olmayacaktır.

"BU TÜR KARARLARIN BİZİM İÇİN ANLAM VE DEĞERİ YOKTUR"

Bu nedenle, bu tür kararların bizim için bir anlam ve değeri yoktur. Güvenlik Konseyi'ni ve uluslararası toplumu Ada'daki statükoya hizmet etmeye değil; gerçekler temelinde çözüme ulaşılmasına odaklanmaya davet ediyoruz.