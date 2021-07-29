Diyanet uyuşturucuya savaş açtı! Gençleri korumaya yönelik önemli adım

Çocuk ve genç kitleyi etkilemesi, yaygınlığının korkutucu boyutlara gelmesi ve telafi edilmeyecek sonuçlara sebep olması uyuşturucu bağımlılığını yüzyılın sağlık sorunu haline getirdi. Uyuşturucu sadece bugünü değil geleceği de ipotek altına alan bir bela olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Gelişime ve yeniliğe açık, toplumsal sorunlara duyarlı bir din hizmeti anlayışıyla hizmet sunan Diyanet İşleri Başkanlığı topluma, özellikle de gençlerin ahlaki olumsuzluklardan ve zararlı alışkanlıklardan koruma yönünde önemli adımlar attı. Diyanet İşleri Başkanlığı bağımlı ve bağımlı yakınlarını kapsayan çalışmalarını, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanmış olan 'Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı' kapsamında yürütmeye devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında protokoller imzaladı.

20 BİN DİN GÖREVLİSİNE EĞİTİM

Diyanet İşleri Başkanlığı bağımlılıkla mücadele çalışmalarında; bilinçlendirme, farkındalık gibi önleme faaliyetleri ile tedavi esnasında ve sosyal uyum aşamasında manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti gerçekleştirdi. Bu hizmetler 81 il müftülüğü ile ihtiyaç duyulan ilçe müftülükleri bünyesinde bağımlılıkla mücadele hizmetleri kapsamında görevlendirilen ve alanla ilgili kapsamlı eğitim alan koordinatörler rehberliğinde yürütüldü. 2020 yılında 81 il ve 483 ilçede toplam bin 128 koordinatör görev aldı. Bağımlılıkla mücadele alanında görev yapan il koordinatörlerinden 145 personele hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Din görevlilerine yönelik 192 eğitim gerçekleştirilirken programlara 20 bin 224 din görevlisi katıldı.



VAAZ VE HUTBELERDE UYUŞTURUCU KONUSU İŞLENDİ

Dinleyicilerin bağımlılık ile ilgili farkındalığının artırılması ve daha fazla bilinçlendirilmeleri amacıyla camilerde hutbe ve verilen vaazlarda yıl genelinde periyodik olarak zararlı alışkanlıklar konusu ele alındı. 2020 yılında ülke genelinde 2 bin 149 vaazda uyuşturucu başta olmak üzere zararlı alışkanlıklar konusu işlenerek tahmini 4 milyonu aşkın kişi dinledi. Hutbelerde ise tahmini yaklaşık 25 milyon vatandaşa ulaştı. Müftülüklerin planlaması dahilinde koordinatörler ya da alanında uzman konuşmacıların katılımıyla Kur'an kurslarında, camilerde, konferans, seminer ve panellerde 456 program gerçekleştirilirken programlara yaklaşık 63 bin 956 kişi katıldı.



UYUŞTURUCU BAĞIMLISI MAHKUMLARA MANEVİ DESTEK

Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde koordinatörler tarafından bağımlılığa yönelik etkinlikler düzenlenerek bağımlılık tedavilerine manevi destek verildi. Bu kapsamda 293 etkinlikte yaklaşık 11 bin 135 kişiye ulaşıldı.



ÖĞRENCİLER UNUTULMADI

Kredi Yurtlar Kurumunda kalan ve bağımlılık döngüsü içerinde hedef ve riskli olan gençlerin manevi rehberler vasıtasıyla konuya dair bilinç ve farkındalık düzeyleri artırılması yönünde 104 program gerçekleştirilerek yaklaşık 3 bin 585 öğrenciye ulaşıldı.



TEDAVİ GÖREN MADDE BAĞIMLILARINA MANEVİ DESTEK

Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri (AMATEM), Çocuk-Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri (ÇEMATEM) ve Yeşilay Danışma Merkezlerinde yapılmakta olan danışma ve tedavi süreçlerine görevliler tarafından manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sağlandı ve tedavi merkezlerinde 172 program düzenlenerek yaklaşık 4 bin 270 kişiye de ulaşıldı.