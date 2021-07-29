FEFÖ’nün VİP dinleme cezaları onandı

Siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı gibi birçok kişiyi FETÖ adına usulsüz dinleyen 210 sanığın Ankara 4
. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasında 22 Ocak 2020'de karar çıkmış, sanıklardan 126'sına 'Silahlı terör örgütüne
üye olmak'tan 3 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası, bu sanıklardan 105'ine 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan ayrıca 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya, 92'sine ise 'Usulsüz dinleme' suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası verilmişti. Örgüt üyeliğinden cezalandırılan sanıkların dışında kalan 4'ü ise 'Usulsüz dinleme', 'Belgeleri hukuka aykırı yok etme', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 3 yıl 9 aydan 9 yıla kadar hapis cezası almıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19
. Ceza Dairesi'ne gönderilen dosyanın incelemesi tamamlandı. Kararda, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet ve beraat hükümlerinde hukuka aykırılığın bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu kaydedildi. Ceza dairesi, tutuklu sanıkların bu halinin devamını kararlaştırırken, dosya, temyiz için Yargıtay
'a gönderildi.