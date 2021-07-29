FETÖ'nün 'VİP dinleme' dosyası onandı!

FETÖ adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı gibi birçok kişiyi usulsüz dinledikleri gerekçesiyle yürütülen 'VIP dinleme' davasında 167 sanık hakkındaki hüküm, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi tarafından hukuka uygun bulundu. Kararda, 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği', 'Askeri ve siyasal casusluk', 'Usulsüz dinleme', 'Belgeleri hukuka aykırı yok etme', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 130 sanığın mahkumiyet ile 37 sanığın ise beraat kararı onandı.
Siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı gibi birçok kişiyi FETÖ adına usulsüz dinleyen 210 sanığın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasında 22 Ocak 2020'de karar çıkmış, sanıklardan 126'sına 'Silahlı terör örgütüne üye olmak'tan 3 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası, bu sanıklardan 105'ine 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan ayrıca 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya, 92'sine ise 'Usulsüz dinleme' suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası verilmişti. Örgüt üyeliğinden cezalandırılan sanıkların dışında kalan 4'ü ise 'Usulsüz dinleme', 'Belgeleri hukuka aykırı yok etme', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 3 yıl 9 aydan 9 yıla kadar hapis cezası almıştı.
DOSYA İSTİNAFTAN GEÇTİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi'ne gönderilen dosyanın incelemesi tamamlandı. Kararda, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet ve beraat hükümlerinde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu kaydedildi. Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanıklara yönelik ceza artırımı ve indiriminin yasal gerekçeye dayandığı aktarılırken, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının yerinde olduğu belirtildi. Ceza dairesi, tutuklu sanıkların bu halinin devamını kararlaştırırken, dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi.