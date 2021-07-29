FETÖ'nün 'VİP dinleme' dosyası onandı!

Siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı gibi birçok kişiyi FETÖ adına usulsüz dinleyen 210 sanığın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasında 22 Ocak 2020'de karar çıkmış, sanıklardan 126'sına 'Silahlı terör örgütüne üye olmak'tan 3 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası, bu sanıklardan 105'ine 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan ayrıca 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya, 92'sine ise 'Usulsüz dinleme' suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası verilmişti. Örgüt üyeliğinden cezalandırılan sanıkların dışında kalan 4'ü ise 'Usulsüz dinleme', 'Belgeleri hukuka aykırı yok etme', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 3 yıl 9 aydan 9 yıla kadar hapis cezası almıştı.