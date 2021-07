Necip Nasır'dan mobil milletvekili ofisi

TBMM'nin 01 Ekim'e kadar tatile girmesine rağmen saha çalışmalarını aralıksız sürdüren ve vatandaş ile her platformda bir araya gelmeye özen gösteren Nasır, "Memleket İşi, Gönül İşi" sloganıyla giydirdiği minibüsüyle vatandaşın ayağına giderek, ilçelerin ve İzmirliler'in sorunlarını tespit ediyor. Vatandaşın serbestçe fikirlerini ve sorunlarını anlatacağı projenin ilk durağında Menemen'i ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, programa Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek başladı. Daha sonra Menemen'de 65 mahallenin muhtarlarıyla bir araya gelen Nasır, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Belediye Başkan Yardımcısı Durmaz Bayraktar ve AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik'in de katıldığı toplantıda tüm muhtarları tek tek dinledi ve sorunları not aldı. Nasır, "Taleplerin tamamını dikkate alacağız, sorunları çözmeye çalışacağız, çözüme kavuşturduğumuz, çözüm sürecinde olan ve çözüme henüz kavuşturulmamış taleplerin ele alınacağı yeni bir toplantıyı da kısa zamanda gerçekleştireceğiz, halkımız için ara vermeden sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

MENEMEN BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARET ETTİ

İlçeleri ziyaret ederek vatandaşın sorunlarını dinleyeceklerini ve çözüm için çalışacaklarını dile getiren Necip Nasır, İzmirliler'in meclisteki sesi olmaya devam edeceğini kaydetti. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ı da makamında ziyaret eden Nasır, Pehlivan'dan belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Aydın Pehlivan ve AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik ile birlikte esnaf ziyareti yaptı. Sabahtan itibaren İzmir Milletvekili yazılı minibüs ile ilçede, milletvekili Necip Nasır'ın, Cumhuriyet Meydanı'nda 13.00 ile 15.00 arasında Menemenliler ile bir araya geleceğine ve vatandaşların taleplerini dinleyeceğine dair anonslar yapıldı.

MOBİL OFİSE DÖNÜŞTÜRDÜ

Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda adeta mobil milletvekili ofisine dönüşen minibüsün içinde ve önünde vatandaşlarla buluşan Nasır, burada Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Belediye Başkan Yardımcısı Durmaz Bayraktar ve AK Parti Menemen İlçe Başkanı Sayın Ahmet Can Çelik ile Menemenliler'in sorun ve taleplerini dinledi. Necip Nasır, Menemen ziyaretini 30 Ağustos Mahallesi Muhtarlığı'nda mahallenin sorunlarını dinleyerek tamamladı.