Son Dakika 29 Temmuz koronavirüs tablosu duyuruldu! 29 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Küresel olarak etkilerini sürdürmeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin günlük son durum bilgileri 29 Temmuz koronavirüs tablosu aracılığıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden kamuoyuna duyuruluyor. En son Türkiye corona virüs tablosu detaylarını öğrenmek isteyenler ise "29 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 29 Temmuz koronavirüs tablosu ile birlikte bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak resmi site aracılığıyla paylaşılan 29 Temmuz koronavirüs tablosu duyuruldu. Bakanlık tarafından paylaşılan 29 Temmuz koronavirüs son durum verileri şöyle;
VAKA SAYISI: 22 bin 161
VEFAT SAYISI: 60
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 463
VAKA SAYISI: 22 bin 291
VEFAT SAYISI: 76
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 197
VAKA SAYISI: 19 bin 761
VEFAT SAYISI: 51
İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 108
VAKA SAYISI: 16 bin 809
VEFAT SAYISI: 63
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 585
VAKA SAYISI: 14 bin 230
VEFAT SAYISI: 55
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 211
VAKA SAYISI: 12 bin 381
VEFAT SAYISI: 58
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 383
VAKA SAYISI: 11 bin 094
VEFAT SAYISI: 60
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 215
VAKA SAYISI: 9 bin 586
VEFAT SAYISI: 52
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 093