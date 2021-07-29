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Giriş Tarihi: 29.7.2021 13:15 Son Güncelleme: 29.7.2021 13:37

Son dakika: Kırmızı listedeki PKK'lı "Piro Karker" MİT operasyonuyla yakalandı

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika: Kırmızı listedeki PKK'lı Piro Karker MİT operasyonuyla yakalandı

Son dakika: Irak/Kandil alanında Bölük Komutanı olarak faaliyet yürüten ve İNTERPOL tarafından Kırmızı Bülten ile aranan PKK/KCK mensubu Piro Karker Kod Cimşit DEMİR’in Irak’tan Avrupa alanına geçiş yapacağını belirleyen MİT, yürüttüğü çalışma neticesinde teröristi Türkiye’ye getirdi.

Son dakika:Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT, Irak'ın Kandil bölgesinde sözde PKK/KCK bünyesinde sözde bölük komutanı olarak faaliyet yürüten ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Piro Karker' kod adlı Cimşit Demir'i takibe aldı. Terörist Demir'in, Irak'tan Avrupa alanına geçiş yapacağını belirlendi. Terörist, yürütülen çalışma sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

PKK'lı Demir'in, 2009'da Ağrı'dan örgüte katıldığı, bir süre Tendürek Dağı kırsalında faaliyet yürüttükten sonra İran üzerinden Irak kuzeyine geçtiği, örgütün Hakurk, Gare ve Kandil alanlarında faaliyet yürüttüğü belirlendi. 2014'te Irak'ın kuzeyinden Suriye'ye geçerek 1 yıl PYD/YPG saflarında faaliyet gösterdiği tespit edilen Demir'in, son olarak Kandil alanında PKK/KCK bünyesinde sözde bölük komutanı olarak görev yaptığı belirlendi.

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Son dakika: Kırmızı listedeki PKK'lı "Piro Karker" MİT operasyonuyla yakalandı
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