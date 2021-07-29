Son dakika: Kırmızı listedeki PKK'lı "Piro Karker" MİT operasyonuyla yakalandı

PKK'lı Demir'in, 2009'da Ağrı'dan örgüte katıldığı, bir süre Tendürek Dağı kırsalında faaliyet yürüttükten sonra İran üzerinden Irak kuzeyine geçtiği, örgütün Hakurk, Gare ve Kandil alanlarında faaliyet yürüttüğü belirlendi. 2014'te Irak'ın kuzeyinden Suriye'ye geçerek 1 yıl PYD/YPG saflarında faaliyet gösterdiği tespit edilen Demir'in, son olarak Kandil alanında PKK/KCK bünyesinde sözde bölük komutanı olarak görev yaptığı belirlendi.