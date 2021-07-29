Turizm cennetinde sabotaj nöbeti

Turizm cenneti doğa harikası Muğla alev aldı. Dünyanın incisi Marmaris tarihinin en büyük yangınıyla karşı karşıya. Yer yüzü cenneti bölgede tam bir kaos yaşanıyor. Paniğe neden olan yangında turistik tesisler ve evler tahliye edildi. Asparan bölgesinde 25 yaşında otel çalışanı Şahin Akdemir'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Cennet bir anda cehenneme döndü.



FETHİYE NÖBETTE



Fethiye'de kaymakamlık çağrıda bulundu. Halk yangın provokatörlerine karşı nöbete başladı. Vatandaşlar sabaha kadar nöbet tutacak. Fethiye gece boyu nöbet tutacak.