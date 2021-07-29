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Giriş Tarihi: 30.7.2021 00:36

Turizm cennetinde sabotaj nöbeti

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Turizm cennetinde sabotaj nöbeti

Turim cenneti Muğla’da başlayan yangınlar için yangın provokatörlerine karşı halk nöbete başladı.

Turizm cenneti doğa harikası Muğla alev aldı. Dünyanın incisi Marmaris tarihinin en büyük yangınıyla karşı karşıya. Yer yüzü cenneti bölgede tam bir kaos yaşanıyor. Paniğe neden olan yangında turistik tesisler ve evler tahliye edildi. Asparan bölgesinde 25 yaşında otel çalışanı Şahin Akdemir'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Cennet bir anda cehenneme döndü.


FETHİYE NÖBETTE

Fethiye'de kaymakamlık çağrıda bulundu. Halk yangın provokatörlerine karşı nöbete başladı. Vatandaşlar sabaha kadar nöbet tutacak. Fethiye gece boyu nöbet tutacak.

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Turizm cennetinde sabotaj nöbeti
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