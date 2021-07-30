6 yılda 18 bin 296 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı
, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 296, bu yılın başından itibaren ise bin 595 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Son iki ay içerisinde yurt içi ve sınır ötesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve FETÖ
başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edildi, 10'u büyük, 30'u orta çaplı olmak üzere 40 operasyon icra edildi. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 296, bu yılın başından itibaren ise bin 595 terörist etkisiz hale getirildi. Son iki ayda Suriye
harekât alanlarında DEAŞ terör örgütü
mensupları dâhil olmak üzere 229 terörist etkisiz hâle getirildi.