Annelerin zaferi

Diyarbakır
'da HDP
İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan 3 aile daha terör örgütü PKK
'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan evlatlarına kavuştu. Kavuşma sırasında duygulu anlar yaşandı. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin oturma eylemi 696'ıncı gününe girerken, evlat nöbeti tutan 234 aileden 3'ü daha evladına kavuştu. Diyarbakır ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı
ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı ekiplerin ikna çalışmaları sonucu, HDP önündeki eylem sayesinde teslim olanların sayısı 31'e yükseldi.
SEMBOL OLAN ANNEYE MÜJDE
Evlat nöbetini başlatan annelerden biri olan kanser hastası Ayşegül Biçer
, yaklaşık 3 yıl önce 17 yaşındayken Bağlar
ilçesinde HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Mustafa için günlerce eylem yaptı. PKK'nın tüm ölüm tehditlerine rağmen eylemini sürdüren anne Biçer'e müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
önceki akşam telefonda vermişti.
'BİR DAHA BİZİ BIRAKMA'
Anne Biçer, uzun süreden beri haber alamadığı oğlunu karşılamaya eşi Rauf Biçer
ile kızları 10 yaşındaki Hatice ve 14 yaşındaki Zeynep ile birlikte geldi. Duygulu anların yaşandığı kavuşma sırasında Zeynep Biçer ağabeyine sarılarak gözyaşı döküp "Bizi bir daha bırakma, seni çok özledik. Her gün rüyama giriyordun" ifadelerini kullandı. Ellerini havaya açarak dua eden anne Ayşegül Biçer ise, "Bu zafer Türkiye Cumhuriyeti
ile annelerin zaferidir. Allah devletten razı olsun, devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bir kez daha gösterdi ki, annelerin direnişi PKK ve siyasi uzantısı HDP'yi yerle yeksan etti. Biz evladımıza kavuştuk ama annelere desteğimiz sürecektir. Tüm anneler evladına kavuşana kadar, evlat nöbeti sürecektir. Çok şükür kazandım, evladımı dağdan indirdim. Türkiye
'nin birlik ve beraberliğiyle çocuğumu kazandım. Yeni bir fidan daha yeşeriyor. Gençlerimizi kazanıyoruz" diye konuştu.
'KANSERİ DE YENECEĞİM'
Beyninde tümör olduğunu hatırlatan anne Ayşegül Biçer, "Tedavi olmayacağım demiştim. Oğluma kavuşmanın verdiği moralle tedavi olmak istiyorum. Oğlum geri geldi, şifam geri geldi. Artık tedavime başlayacağım, Allah izin verirse. Oğlum dermanımdı, dermanımı kazandım. Allah'ın izniyle PKK'yı yendim, bu hastalığımı da yeneceğime inanıyorum. Hayatımı kâbusa çevirmişlerdi çünkü. Çok şükür bugün halayın başına geçtim. Evladımı damat edercesine oynadım. Daha da evlatlar gelecek, buna inanıyorum. Katılım sıfıra indi. PKK bitti, bitecek" ifadelerini kullandı.
'ALLAH DEVLETİMİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN'
DİYARBAKIR'DA eylem yapan ailelerden Hayriye Akyüz de üç yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan kardeşi Ensari Karaşan'a kavuştu. Ensari Karaşan'ın babası İbrahim Karaşan, "Bugün oğlumuza yeniden kavuştuysak, bu devletimizin sayesindedir. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" diyerek mutluluğunu dile getirdi.
'KOKUSUNU ÖZLEMİŞİM'
HDP önünde evlat nöbeti tutan Güllü Turan da kızı Alev Turan'a kavuşmanın sevincini yaşadı. Alev Turan, Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde okurken, 6 yıl önce terör örgütü mensupları tarafından kandırılıp, dağa kaçırılmıştı. Anne-kızın kavuşması sırasında duygulu anlar yaşandı. Tunceli'de yaşayan anne Turan, "Kızıma bugün yeniden sarıldım. Kokusunu, saçlarını okşamayı özlemiştim. Bana bu mutluluğu yaşatan sayın Cumhurbaşkanımız ile İçişleri Bakanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
AİLELER HDP BİNASI ÖNÜNDE KUTLAMA YAPTI
Üç ailenin evladına kavuşması nedeniyle aileler, yaklaşık 2 yıldır evlat nöbeti tuttukları HDP il binası önünde kurban kesip, davul zurna eşliğinde halay çekti.