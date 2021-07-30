Bayram ziyareti, taziyeler düğünler derken güneydoğu alarma geçti

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs tablosunda uzun süre 'mavi' kategoride yer alan Diyarbakır
, Siirt
ve Bitlis
yeni normalleşme ile birlikte 'kırmızı' oldu. Bilimsel hiçbir gerçekliği olmamasına rağmen aşı ile ilgili halk arasında yaygınlaşan 'kısırlaştırıyor' iddiaları nedeniyle aşılanmanın düşük kalması, bayramı ziyaretleri, taziye, düğün ve kurallara uyulmamasının bu üç kentte vakaların artmasına yol açtığı belirtildi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ile Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde daha önce kapanan servisler 'delta' varyantı ile birlikte artan vakalardan dolayı yeniden açıldı. Salgın nedeniyle önce bölgede kanaat önderi olan meleler Diyarbakır'da aşı çağrısı yaptı. Ardından Sivil Toplum Pandemi Koordinasyonu (STPK) Türkçe ve Kürtçe ortak çağrıda bulundu. Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin
(üstte), son iki ay içerisinde kentte vakalarda büyük bir artışın yaşandığını belirterek, kışın ve ilkbaharda vaka sayılarının düşmesinden dolayı hastanelerde daha önce kapatılan servislerin yeniden açıldığını söyledi. Tekin, hastalıkla mücadelenin tek çaresinin aşı, maske, mesafe ve temizlik olduğuna dikkat çekti.
'BÖYLE DEVAM EDERSE OKULLAR AÇILMAYACAK'
Bir haftada vaka sayısı en fazla artan iller arasında Siirt 100 bin kişide 748.39 vaka ile birinci sırada yer aldı. Siirt'te aşılama oranının düşük olması, taziye ve düğünlerin yapılması vaka sayılarının artışına neden oldu. Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre
Ömür "Özellikle cenazeler, düğünler orada fazla kalabalık yapmamak lazım. Böyle devam ederse ne yazık ki okullar açılmayacak. Vatandaşlarımızın bir an önce aşılarını yaptırmalarını istiyoruz" dedi.
Aşılama oranının en düşük olduğu illerden biri olan 350 bin nüfuslu Bitlis'te vaka sayısı, 100 bin kişide 122.13'ten 202.85'e yükseldi. Bitlis Vali Vekili Tekin Erdemir, "Bütün vatandaşlarımızı gelecek güzel günler için aşı olmaya davet ediyoruz " diye konuştu.