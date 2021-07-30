Evlatlarına kavuşan anneler, çocuklarının yaşadıklarını anlattılar

Terör örgütü tarafından kandırılan çocukları için Diyarbakır'da HDP önünde ailelerin başlattığı oturma eylemi 697'inci gününe girerken, dün anne Ayşegül Biçer oğlu Mustafa'ya, Güllü Turan kızı Alev'e ve Güllü Karaşan oğlu Ensari'ye kavuştu. İkna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan Mustafa Biçer, Alev Turan ve Ensari Karaşan'ın ifade işlemleri emniyet ve jandarmada devam ederken, aileler aylarca birlikte evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti. Anneler mutluluklarını eylemlerini sürdüren ailelerle paylaşıp onların da çocuklarına kavuşma umutlarını arttırırken, ziyaretin ardından aileler, çocuklarının kamplarda ve dağda yaşadıkları anlattı.

Oğlu Mustafa'ya kavuşan anne Ayşegül Biçer, HDP il binasına soğan astı. Biçer, HDP'lilerin bir süre önce 'eğer sen çocuğuna kavuşursan, biz kulağımıza soğan takıp gezeriz' sözlerini hatırlatarak, "Bin burada oğlum için mücadele ederken, HDP'liler bana bu sözleri kullandı. Ben mücadele ederek, devletin desteği ile oğluma kavuştum. Bana o sözleri kullananla soğan getirdim. Binanın penceresine asıyorum, kulaklarına takıp dolaşsınlar" dedi. Oğlunun PKK kamplarında yaşadıklarını anlatan Biçer, "Mustafa gittiğinden bu yana pişman olduğunu söyledi. Hep gelmenin bir yolunu denedi, ama öldürme korkusuyla ve fırsatını bulamamış. Bu nedenle orada adeta bir tutsak olarak kalmış. Son olarak baskıyla kendi kanallarına çıkardıkları Mustafa'ya düşüncesi olmayan sözleri söyletmişler. Bu olaydan sonra bizim yaptığımız açıklamalar üzerine, oğluma işkenceye uğramış" ifadelerini kullandı.

HDP VE PKK'YA TEPKİ

Anne Ayşegül Biçer, örgütte oğlu gibi birçok kişinin de pişmanlık duyduğu için kaçmak istediğini söyledi. Kızı Alev'e kavuşan anne Güllü Turan da, kızının da gittikten karşılaştıkları ve gördükleri uygulama nedeniyle pişmanlık duyduğu için hep kaçmayı düşündüğünü belirterek, fırsatını bulamadığı için kaçıp teslim olmadığını söyledi. Aileler, '3'üncü yıla, 3 Eylül'de Türkiye nöbette', 'Evlatlar dönüyor PKK çöküyor', 'Zafer annelerin', 'O çocuklar buraya gelecek' yazılı dövizlerle PKK ve HDP'ye tepki gösterdiler.