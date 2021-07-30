Güneydoğu'da 4'üncü dalga! Taziye, bayram ziyareti ve düğünler, vaka sayılarında patlama yaşanmasına yol açtı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs tablosunda uzun süre 'mavi' kategoride yer alan Diyarbakır, Siirt ve Bitlis yeni normalleşme ile birlikte 'kırmızı' oldu. Bilimsel hiçbir gerçekliği olmamasına rağmen aşı ile ilgili halk arasında yaygınlaşan 'kısırlaştırıyor' iddiaları nedeniyle aşılanmanın düşük kalması, bayramı ziyaretleri, taziye, düğün ve kurallara uyulmaması bu üç kentte vakaların artmasına yol açtığı belirtildi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde daha önce kapanan servisler 'delta' varyantı ile birlikte artan vakalardan dolayı yeniden açıldı.
Salgın nedeniyle önce bölgede kanaat önderi olan meleler Diyarbakır'da aşı çağrısı yaptı. Ardından Sivil Toplum Pandemi Koordinasyonu (STPK) Türkçe ve Kürtçe ortak çağrıda bulundu. Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, son iki ay içerisinde kentte vakalarda büyük bir artışın yaşandığını belirterek, kışın ve ilkbaharda vaka sayılarının düşmesinden dolayı hastanelerde daha önce kapatılan servislerin yeniden açıldığını söyledi. Tekin, hastalıkla mücadelenin tek çaresinin aşı, maske, mesafe ve temizlik olduğuna dikkat çekti.
Bir haftada vaka sayısı en fazla artan iller arasında Siirt'te 100 bin kişide 748,39 vaka ile birinci sırada yer aldı. Siirt'te aşılama oranının düşük olması, taziye ve düğünlerin yapılması vaka sayılarının artışına neden oldu.
CAMİLERDE ANONS YAPILDI
Aşılama oranının en az şehirlerarasında yer alan Siirt'te, camilerden "Aşınızı yaptırınız, inançta olunuz. Yazın gelmesiyle havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve kurallara uymaya devam edelim. Unutmayalım salgın aşı ile biter. Yarına daha itimatla bakmak için aşı olun şeklinde anonslar yapıldı.
AŞI OLMADAN BU İŞ OLMAZ
Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, Vatandaşların aşılarını yaptırıp sosyal mesafe kurallara uyması gerektiğini söyledi. Ömür, "Özellikle cenazeler, düğünler orada fazla kalabalık yapmamak lazım. Maske, mesafe, temizlik kurallarından vazgeçmemek lazım. Önümüzdeki 1 ay sonra okullar açılacak. Böyle devam ederse ne yazık ki okullar açılmayacak. Vatandaşlarımızın biran önce aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Aşı olmadan bu iş olmaz" dedi.
AŞILAMA ORANININ DÜŞÜK OLDUĞU BİTLİS'TE ENDİŞELENDİREN ARTIŞ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı illere göre haftalık vaka sayısı haritasında, en çok vaka sayıları artan illerden biri de aşılama oranının düşük olduğu Bitlis oldu. Bakan Koca, Twitter hesabından, 17-23 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Yaklaşık 350 bin nüfusa sahip olan Bitlis'te vaka sayısı, 100 bin kişide 122,13'ten 202,85'e yükseldi. Bitlis'te birçok bölge kırmızıya dönerken, Covid-19 vakalarında görülen artış endişelendiriyor.
BİTLİS'TE VAKA SAYILARI ARTIYOR
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bitlis'te, vatandaşların tedbirleri hiçe sayarak temizlik, maske ve mesafe kuralına uymaması, vakaların artışında etkili oldu. Bitlis Vali Vekili Tekin Erdemir, aşılama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, "Gerek il ve ilçe merkezlerimizde gerekse kırsal alanlarda yürütülen aşılama çalışması ile oranlarımız yükseliyor. Vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını bekliyoruz. Valilik başta olmak üzere diğer kurumlar aracılığıyla vatandaşların aşılanmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Özellikle imamlar ve mahalle muhtarlarımızla başlattığımız kampanyamıza gençlerimiz ilgi gösteriyor. Kısa sürede aşılama oranımızı yükselterek, yüzde 70'lere çıkarma amacındayız. İlimizde vaka sayılarının artmasının en büyük nedeni yaz aylarında bölgemizin iklim şartlarından dolayı Güneydoğu bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden vatandaşın ilimize gelmesi oldu. Ayrıca cenaze ve düğün için gelen birçok vatandaşımız da başta maske olmak üzere hijyen ve mesafe kurallarını hiçe sayıyor. Aşılama oranında son sıralarda bulunan ve kırmızı kategorideki ilimizin bu durumunun değişmesi tamamen vatandaşlarımızın aşı yapmaları ile ilgilidir. Bütün vatandaşlarımızı gelecek güzel günler için aşı olmaya davet ediyoruz" dedi. Bazı vatandaşlar ise, aşının vicdani bir sorumluluk olduğunu söyledi. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması çağrısında bulunan vatandaşlar, herkesin bir an önce aşı olması gerektiğinin altını çizdi.