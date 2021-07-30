Güneydoğu'da 4'üncü dalga! Taziye, bayram ziyareti ve düğünler, vaka sayılarında patlama yaşanmasına yol açtı

BİTLİS'TE VAKA SAYILARI ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bitlis'te, vatandaşların tedbirleri hiçe sayarak temizlik, maske ve mesafe kuralına uymaması, vakaların artışında etkili oldu. Bitlis Vali Vekili Tekin Erdemir, aşılama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, "Gerek il ve ilçe merkezlerimizde gerekse kırsal alanlarda yürütülen aşılama çalışması ile oranlarımız yükseliyor. Vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını bekliyoruz. Valilik başta olmak üzere diğer kurumlar aracılığıyla vatandaşların aşılanmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Özellikle imamlar ve mahalle muhtarlarımızla başlattığımız kampanyamıza gençlerimiz ilgi gösteriyor. Kısa sürede aşılama oranımızı yükselterek, yüzde 70'lere çıkarma amacındayız. İlimizde vaka sayılarının artmasının en büyük nedeni yaz aylarında bölgemizin iklim şartlarından dolayı Güneydoğu bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden vatandaşın ilimize gelmesi oldu. Ayrıca cenaze ve düğün için gelen birçok vatandaşımız da başta maske olmak üzere hijyen ve mesafe kurallarını hiçe sayıyor. Aşılama oranında son sıralarda bulunan ve kırmızı kategorideki ilimizin bu durumunun değişmesi tamamen vatandaşlarımızın aşı yapmaları ile ilgilidir. Bütün vatandaşlarımızı gelecek güzel günler için aşı olmaya davet ediyoruz" dedi. Bazı vatandaşlar ise, aşının vicdani bir sorumluluk olduğunu söyledi. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması çağrısında bulunan vatandaşlar, herkesin bir an önce aşı olması gerektiğinin altını çizdi.