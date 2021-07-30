Sözcü ve Birgün’ün orman yangını manipülasyonu çöktü!

BAKAN PAKDEMİRLİ: "UÇAKTAN DAHA FAZLA SU ATAN HELİKOPTERLERİ DE KULLANDIK"

Sözcü ve Birgün gazeteleri yangın söndürme uçakları üzerinden algı yaparken helikopterlerin kapasitesi hakkında bilgi vermemesi dikkatten kaçmadı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ajanslara yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadeleleri istismar etmek amacıyla uçaklar üzerinden tartışmalar ortaya atıldığını belirterek şunları söyledi:



"Orman teşkilatının, insan kaynağı ve gerekli donanım açısından dünyanın en iyi teşkilatlarından biri. Bir eksik müdahale var mıdır? Asla yok. Burada 'son teknoloji, insansız hava araçları, insansız hava helikopterleri' diyoruz. Hala antikacı dükkânı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzında açıklamalar yapılıyor. Bu bizleri üzmekten başka bir şey değil ama bizim işimiz matematik. Orman teşkilatı bunları istemediği için, bunları kullanmayı 2-3 sene evvel bıraktık. Son teknoloji, çok daha iyi olan, çok daha su atan, çok daha verimli uçaklar kullanıyoruz. (…) Teşkilatta 27 olan helikopter sayısının 39'a çıkardık. Uçaktan daha fazla su atan helikopterleri kullandık. THK'nin elindeki uçaklar saatte 12 ton su atıyor en fazla. Elimizdekiler 84 ton, 7 misli su atıyor. Havada neyi uçurduğumuzun değil, yere ne kadar su attığımızın önemli olması lazım. İhale sistemiyle alım yapıyoruz. Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok, yangın söndürme helikopterimiz yok. Bu ezelden beri de böyle. Ancak envantere uçak alımı ile ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla da çalışmalara başladık. İhalesini de inşallah bu sene içerisinde tamamlamış olacağız."

UÇAKLARIN VE HELİKOPTERLERİN KAPASİTESİ FARKLILIK ARZ EDİYOR

Yangın söndürme uçakları kapasitesinde farklılık gösterse de CL-215 Amfibik uçakların 1 saatte toplam 8 ton su taşıdığı ifade edilirken, bir helikopterin 1 saatte toplam 20 ton su taşıyabildiği belirtiliyor. Ayrıca helikopterler daha pratik bir şekilde hareket edebildiği için uçaklardan daha avantajlı konumda oluyor. Ayrıca su ikmali konusunda da helikopterlerin avantajlı olduğu ifade ediliyor. Buna göre; bir helikopter deniz, büyük gölet, barajlar ve 3.200'den fazla havuz ve göletlerden de su ikmali yapabilirken, yangın söndürme uçakları sadece deniz, büyük gölet ve barajlardan su ikmali yapabiliyor. *Uçakların ve helikopterin modellerine göre bilgilerde değişiklik olabilir.