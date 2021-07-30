Tarık Toros da FETÖ imamı

Alparslan Demir
(David Keynes
) iddianamede yer alan ifadesinde ByLock programını yazan kişinin Porlant State Üniversitesi
'nden mezun bilgisayar mühendisi 'Tilki' lakaplı Atalay Candelen
olduğunu öne sürdü. Candelen'in ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra özel jette bir tabut içinde yurtdışına kaçan Tarkim'in sahibi Faruk Bayındır
ile ortak olduğunu anlattı. Keynes ifadesinde, bir diğer firari FETÖ'cü olan gazeteci Tarık Toros
'un imamlığını yaptığı örgüt evinde de bir dönem kaldığını anlattı. Medya yapılanmasında yer alan Toros, halen örgütün firari isimleri arasında bulunuyor.