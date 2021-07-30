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Giriş Tarihi: 30.7.2021

Tarık Toros da FETÖ imamı

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Tarık Toros da FETÖ imamı
Alparslan Demir (David Keynes) iddianamede yer alan ifadesinde ByLock programını yazan kişinin Porlant State Üniversitesi'nden mezun bilgisayar mühendisi 'Tilki' lakaplı Atalay Candelen olduğunu öne sürdü. Candelen'in ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra özel jette bir tabut içinde yurtdışına kaçan Tarkim'in sahibi Faruk Bayındır ile ortak olduğunu anlattı. Keynes ifadesinde, bir diğer firari FETÖ'cü olan gazeteci Tarık Toros'un imamlığını yaptığı örgüt evinde de bir dönem kaldığını anlattı. Medya yapılanmasında yer alan Toros, halen örgütün firari isimleri arasında bulunuyor.
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Tarık Toros da FETÖ imamı
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