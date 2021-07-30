YÖK Başkanı Erol Özvar'dan ilk açıklama

Prof. Dr. Özvar, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak atanmış bulunuyorum. Şahsıma olan güvenlerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunarım."
"YÖK olarak, akademik performans odaklı idare anlayışının yanı sıra 'yükseköğretimde kalitenin artırılması, Ar-Ge faaliyetlerinin en yüksek düzeye çıkarılması ve üniversite-sanayi iş birliği' konusunda rehberlik ve diğer çalışmaları en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız."
"Türk yükseköğretiminin uluslararası düzeyde daha iyi ve layık olduğu seviyelere ulaşmasını sağlamak en önemli hedefimiz olacaktır. Allah'tan ülkemize güzel hizmetler sunabilmeyi dilerim…"