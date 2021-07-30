YÖK Başkanı Erol Özvar'dan ilk açıklama

"YÖK olarak, akademik performans odaklı idare anlayışının yanı sıra 'yükseköğretimde kalitenin artırılması, Ar-Ge faaliyetlerinin en yüksek düzeye çıkarılması ve üniversite-sanayi iş birliği' konusunda rehberlik ve diğer çalışmaları en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız."