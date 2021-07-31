15 Temmuz’un kahraman valisi hayatını kaybetti

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Temmuz darbe girişimi sırasında Vali olduğu Sakarya
'da FETÖ'cü hainlere karşı verdiği başarılı mücadeleyle hafızalara kazınan Hüseyin Avni Coş
(62) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İstanbul Bahçeşehir'deki evinde dün 22.00 sıralarında fenalaştığı için yakınları tarafından Esenyurt İstinye Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Coş'un kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Coş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kırklareli
, Aydın
, Adana
ve Sakarya'da başarılı hizmetlere imza atan Vali Hüseyin Avni Çoş, 21 Haziran 2017'de Merkez Valiliği'ne atanmıştı. 15 Temmuz
darbe girişimi sırasında Sakarya Valisi olan Coş, darbecilerin valilik binasını ele geçirmeye çalıştığı sırada Emniyet Müdürlüğü'ne giderek MOBESE merkezinden darbecileri izlemiş ve emniyet ekiplerini yönlendirmişti. Vali Coş, daha sonra halk ve valilik çalışanlarının darbecileri püskürttüğü valilik binasına geçerek operasyonu buradan yönetmeye devam etmişti. Coş, gözaltına alınan ve emniyete getirilen darbecilere de sert tepki göstermiş, "Cezanızı göreceksiniz. Sivil halka nasıl ateş ettiniz, siz Türk askeri değil misiniz? Size emir veren adi şerefsiz, 'millete ateş et' derse nasıl uyuyorsunuz, kanunsuz emirden haberiniz yok mu?" diye konuşmuştu. Coş'un Sakarya Valiliği'ni darbecilerden kurtardıktan sonra elinde tüfekle açıklama yapması da hafızalarda yer edindi.