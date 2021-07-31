‘Bizim ciğerimiz yanıyor, bunlar spekülasyon yapıyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, cuma namazını dün İstanbul
'da Üsküdar
'daki Büyük Çamlıca Camisi
'nde kıldı. Erdoğan cami çıkışında önemli açıklamalarda bulundu:
Eş zamanlı ülkemizin değişik yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor. Yani burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu, bunların üzerine gidiliyor. Bu konuda İçişleri Bakanlığı ve istihbarat örgütleri yoğun çalışıyor. Boş verip de geçilecek bir iş değil. Çünkü değişik mekânlarda ama hemen hemen aynı anda süren bir yangın. Bu bir eğer milli bakış gerektiriyorsa, millet olarak birlikte karar vereceğimiz veyahut da birlikte dayanışma içerisinde adım atacağımız bir konuysa, bunda herkesin aynı istikamette bakışı gerekir. Fakat bakıyoruz ki burada bile siyaset, burada bile spekülasyonlar, burada bile maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları gerçekten üzüntü verici. Bizim ise bir tarafta ciğerimiz yanıyor.
Bütün imkânlarımızı seferber etmek suretiyle burada dünyada sayılı itfaiye örgütlerinden bir tanesine sahibiz. Böyle bunların anlattığı gibi değil. Türk Hava Kurumu
'nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanabilecek uçak falan yok. Ama bunlar duymaz uydurur kabilinden uyduruyorlar. Biz 45 fonksiyonel helikopterle çalışıyoruz. Uçak sayımız 5-6'ya çıkmış vaziyette. Bu uçaklardan Rusya
'dan, Ukrayna
'dan aldığımız uçaklar var. Azerbaycan bir amfibik uçağını gönderecek.
İHA'larla bölgelerin durumları sürekli inceleniyor. 1080 arazöz yangın bölgesinde. 1080 arazözden bahsediyoruz dikkat edin. İşte bunlar, bunları bilerek konuşmuyor ki. Sanki hiçbir şey yok, biz sadece seyrediyoruz.
Sel felaketinde nasıl kimseyi mağdur etmeyeceğimizi söyleyip, oralarda adımlarımızı attıysak, burada da evi yananlar, hayvanları maalesef telef olanlarla ilgili, hasar tespit çalışmaları yapılmak suretiyle hiçbir vatandaşımız mağdur etmeyeceğiz. Çevre Bakanlığımız TOKİ ile beraber evi yananların yeni evlerini süratle yapıp sahiplerine teslim edecek.
RAKAMLAR ALEYHİMİZE DÖNDÜ
Toplam yaklaşık 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz. Dünyada aşı yapacak ellerinde imkan olmayan ülkeler varken, Türkiye olarak hamdolsun biz, böyle bir sıkıntıyı yaşamadık. Bayramdaki halkımızın yaşam tarzı tersine çevirdi. Rakamlarda durum maalesef aleyhe döndü. Tekrar lehe döndürmemiz lazım. Eğer olumlu istikamette bir gelişme olursa vatandaşımızı sıkıntıya sokmakla ilgili bir derdimiz yok.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştü. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan ayrıca Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonla görüşerek, ikili ilişkiler ve Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleleri konuştu.