Giriş Tarihi: 31.7.2021

‘Bizim ciğerimiz yanıyor, bunlar spekülasyon yapıyor’

Başkan Erdoğan: Eş zamanlı çıkan yangınlarla ilgili soruşturma sürüyor. THK’nın buralarda kullanabileceği uçağı yok. Bakıyoruz ki burada bile siyaset, spekülasyonlar yapılıyor. Bizim ciğerimiz yanıyor