Dünyadan taziye ve destek mesajları

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Aliyev mesajında, "Azerbaycan hükümeti ve halkı, her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türk halkı ile dayanışma içindedir ve onun yanındadır" dedi. Aliyev, şahsı ve Azerbaycan halkı adına, yangınlarda hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına taziyelerini sundu, yaralılara acil şifalar diledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva
da sosyal paylaşım sayfalarındaki hesaplarından, Türk bayrağı üzerine "Seninleyiz Türkiye" yazılı fotoğraf paylaştı.
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç
, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott
ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis
, Türkiye'nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajları gönderdi. ABD
, Çin
, İtalya
, Pakistan ve İsrail
'den de taziye ve destek mesajları geldi.