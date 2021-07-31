FETÖ'nün 'mahrem imam'ından bomba itiraflar: Hepsini o yönetmiş...

'KARABULUT VE KOZANLI ÖMER HAVUZA DÜŞTÜ ANCAK GÖREVE DEVAM ETTİ'

İstihbarat tarafından örgüt üyeleri hakkında yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli yöntemlerle görevlerinden el çektirildiklerini anlatan Özgür Kaya, bu durumun 'havuza düşmek' olduğunu, zamanla örgüt içi hesaplaşmaya dönüştüğünü kaydetti. Kaya, "Gerek MİT içerisinde gerekse diğer istihbarat birimlerinin elde ettiği bilgiler neticesinde mahrem yapıların içerisinde çalışan öğretmenler, temsilciler gibi şahıslar hakkında bir çalışma yapıldığında, direkt söylenmek suretiyle görevden uzaklaştırma, hatta ülke dışına çıkarılma gibi durumlara maruz bırakıldı. İstihbarat tarafından hakkında herhangi bir çalışma olduğunda bunun adı havuza düşmek. Havuza düşmenin neticesinde bir insan, bulunduğu yeri terk etmek hatta ülkeyi terk etmek suretiyle vazifelerden el çektirildi. Bu başta örgütün kendi elemanlarını korumak için yapılırken daha sonra zamanla örgüt içi hesaplaşma, yani mahrem yapıların güç hesaplaşmasına dönüştü. İçerisinde istenmeyen şahısların bertaraf edilmesi ve dışarı atılması için kullanıldı. Gerek Murat Karabulut ve gerekse Kozanlı Ömer olarak bilinen Osman Hilmi Özdil adlı emniyet mahrem imamı olan şahıs yıllar öncesinde bir olay neticesine bu havuza düşmesine rağmen ve bunu da herkesin biliyor olmasına rağmen bizzat Fetullah Gülen tarafından görevden alınmadıkları ki, Gülen bu konuda çok hassastır" diye konuştu.

'İMAMLARIN MAAŞLARI ÖRGÜT TARAFINDAN ÖDENİYOR'

Örgütteki mahrem imamların geçimleriyle ilgili bilgiler paylaşan Kaya, kamuda çalışmayan insanların başka bir iş yapmalarına izin verilmediği ancak mahrem yapıda bulunan örgüt üyelerinin şirketler kurduğunu anlattı. Kaya, "Örgüt içerisinde sivil ve mahrem yapılanmada insanlar kamuda çalışmıyorsa maaşlarını örgüt veriyor. Kendilerinin bir iş kurmasına veya mezun oldukları bölümlerde çalışmasına izin verilmezdi. Gerek Karabulut, gerekse mahrem yapıların başında bulunan insanlar direkt Gülen'in yönlendirmesiyle kendilerini gizlemek adı altında büyük paralarla ticaret şirketleri kuruyor ve para kazanıyorlardı. Batanların olduğunu, bundan dolayı sıkıntıya düşenlere şahit olduk. İnsanlar sadece örgütten aldıkları maaşla hayatlarını geçindirmeye çalışırken, bu insanlar bir taraftan Fetullah Gülen'in eviniz olmasın barkınız olmasın, sadece adanmış olarak yolunuza devam edin gibi söylemleriyle bir şey yapamazken, işin arka planındaysa kendileri bu işleri yaptığından dolayı örgütün riyakarlığını gösteren önemli bir örnek" şeklinde konuştu.

'MAHREMLER BANK ASYA HESAPLARINI KAPATTI'

FETÖ elebaşısının Fetullah Gülen'in 'Bank Asya'ya para yatırın' çağrısının ardından örgüt mensuplarının para yatırdıklarını ancak Karabulut'un mahrem yapılara hesaplarını kapatmalarını söylediğini aktaran Özgür Kaya, "Herkes seferber olmuş, herkes elinde avucunda ne varsa bunları bozdurup bir şekilde Bank Asya'nın ayakta kalması için ortaya koyarken, bizzat Murat Karabulut'un söylemesiyle bizler Bank Asya'dan hesaplarımızı kapatttık, aynı havuzda bulunmamızı söyledi. Murat Karabulut, istihbaratta para problem olmaz derdi. Bunun çalışmalarını da gördük, herhangi yapılacak bir faaliyetten dolayı bir maddi sıkıntı kesinlikle olmadı" dedi.