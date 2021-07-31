Helikopter 1 saatte 8 kez, uçak 2 kez ikmal yapabiliyor! İşte doğru bilinen yanlışlar...

Türkiye'nin güney hattını küle çeviren orman yangınları ile birlikte yangın söndürme uçakları konusunda CHP'li yöneticiler açıklamalar yaparak algı operasyonunun düğmesine bastı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un "Ormanlarımız cayır cayır yanıyor ama söndürecek uçaklarımız yok" açıklamasının ardından Türk Hava Kurumu harekete geçerek iddialara açıklık getirdi. THK, bazı basın yayın organlarında başta Manavgat olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarında THK'nin hava araçlarının kullanılmadığı iddialarına açıklamayla cevap verdi. THK'dan yapılan yazılı açıklamada THK'nin tüm yangınlara daha önceden olduğu gibi Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş ihale kapsamında müdahale edildiği belirtildi.

YANGIN SÖNDÜRMEDE HELİKOPTERLER DAHA ETKİN

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Türkiye genelindeki yangınlara 3 uçak, 1 yangın söndürme tankı, 38 helikopter, insansız hava araçları, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle müdahale edildiğini açıkladı. Yangın söndürme uçakları ile helikopterler arasında fark ise Orman Fakülteleri Derneği'nin yayınladığı makalede karşılaştırıldı. Yangın söndürme uçaklarının kapasiteleri birbirinden farklı olurken Türk Hava Kurumu'na ait 1970'li yılların teknolojisine sahip CL-215 Amfibik uçağın su kapasitesinin 4,5 ton olduğu, bu uçakların 1 saatte ortalama 2 defa su ikmali yapabildiği belirtildi.

DAHA FAZLA SU KAYNAĞINDAN FAYDALANABİLİYORLAR

Uçaklara göre daha fazla su kaynağından yararlanan helikopterler yangınlarda aktif olarak kullanılıyor. Makalede, 1 saatte ortalama 8 defa su atarak toplam 20 ton suyu yangına müdahalede kullanabilen K-32 ve Mi-8 cinsi yangın söndürme helikopterlerinin su taşıma kapasitesi ise 2,5 ton. Helikopterler, uçakların su ikmali yapabildiği su kaynaklarının yanında, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangına hassas bölgelerde her 5 kilometrede bir tane olacak şekilde yapılan, 400 ila bin 200 ton kapasitesi olan havuz ve göletlerden su ikmali yapabiliyor. Uçakların 1 saatte iki defa 4'er tondan 8 ton su ikmaline karşın helikopterlerin bir saatte ortalama 8 defa ve her seferinde 2,5 tondan 20 ton su ikmali yapıyor.

MALİYETİ DAHA DÜŞÜK

Türkiye'de orman yangınlarına müdahalede kullanılan helikopterler hem maliyet hem kapasite hem de kullanılabilirlik açısından THK uçaklarından çok daha efektif olarak ön plana çıkıyor. 1 saat sürede 2 defa su atabilen uçak, 8 ton suyu kullanılması için 71 bin 500 lira maliyetle çalışırken, uçaklara göre daha fazla su kaynağından yararlanan helikopterler ise saatte 26 bin 250 liraya çalışıyor.

THK : 20 HAVA ARACIMIZ KULLANILIYOR

Türk Hava Kurumu'nun iddialara yönelik açıklamasında "Kamu yararına çalışan kurumumuzun, gerçeğe aykırı şekilde hareket edilmesi ve kamuoyunun yanıltılması kabul edilemez bir durumdur. Milletimizi derinden üzen orman yangınlarıyla topyekün mücadele edilirken, asılsız iddialarda bulunanlar ağır vebal altındadır Manavgat dahil Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, 3 Beriev BE-200 amfibik yangın söndürme uçağı, 15'i Mi-8 17 yangın söndürme helikopteri başta olmak üzere orman yangınlarına müdahale eden tüm araçlar içinde, kiralama yoluyla temin ettiğimiz ve halen kurumumuzca operasyonları yönetilen toplam 20 hava aracı Türkiye'nin her bölgesinde devam eden yangınlara ara vermeden müdahalede bulunuyor" denildi.