Son dakika! İstanbul'da uygulanan aşı sayısı 13 milyonu geçti

Son dakika haberi... Koronavirüse karşı en büyük kozumuz olan aşılama çalışmaları hızla devam ederken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şu ana kadar İstanbul'da uygulanan aşı sayısını bildirdi.
İSTANBUL'DA TOPLAMDA 13 MİLYON 295 BİN 990 DOZ AŞI YAPILDI
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Vali Yerlikaya, "İstanbul'da 30 Temmuz itibarıyla 1.doz: 7.648.991, 2.doz: 4.953.361, 3.doz: 693.638 toplam 13.295.990 doz aşı yapıldı." dedi.
SULTANBEYLİ, ARNAVUTKÖY VE SULTANGAZİ'YE UYARI
Yerlikaya açıklamasının devamında ise, "Dün yapılan 240.036 doz aşının 56.766 dozu ilk kez aşı olanlar. Haydi Sultanbeyli, Arnavutköy ve Sultangazi, aşı oranımızı yükseltelim" ifadelerine kullandı.