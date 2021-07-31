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Giriş Tarihi: 31.7.2021 17:43 Son Güncelleme: 31.7.2021 17:46

Son dakika! İstanbul'da uygulanan aşı sayısı 13 milyonu geçti

Son dakika! İstanbul'da uygulanan aşı sayısı 13 milyonu geçti

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da şimdiye kadar 13 milyon 295 bin 990 doz aşı yapılandığını bildirdi. Uygulanan aşılardan 7 milyon 648 bin 991'i birinci doz, 4 milyon 953 bin 361'i ikinci doz, 693 bin 638'i üçüncü doz oldu.

Son dakika haberi... Koronavirüse karşı en büyük kozumuz olan aşılama çalışmaları hızla devam ederken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şu ana kadar İstanbul'da uygulanan aşı sayısını bildirdi.

İSTANBUL'DA TOPLAMDA 13 MİLYON 295 BİN 990 DOZ AŞI YAPILDI

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Vali Yerlikaya, "İstanbul'da 30 Temmuz itibarıyla 1.doz: 7.648.991, 2.doz: 4.953.361, 3.doz: 693.638 toplam 13.295.990 doz aşı yapıldı." dedi.

SULTANBEYLİ, ARNAVUTKÖY VE SULTANGAZİ'YE UYARI

Yerlikaya açıklamasının devamında ise, "Dün yapılan 240.036 doz aşının 56.766 dozu ilk kez aşı olanlar. Haydi Sultanbeyli, Arnavutköy ve Sultangazi, aşı oranımızı yükseltelim" ifadelerine kullandı.

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Son dakika! İstanbul'da uygulanan aşı sayısı 13 milyonu geçti
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