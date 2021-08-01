15 Temmuz’un sembol ismiydi Vali Coş hayatını kaybetti

Sakarya
eski Valisi Hüseyin Avni Coş
(62) İstanbul Bahçeşehir
'deki evinde önceki gece fenalaşarak, yakınları tarafından Esenyurt İstinye Üniversitesi Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Coş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Coş'un cenazesine eşlik eden kızının, cenaze aracında babasına el sallaması ise yürekleri dağladı. Coş, dün Fatih Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazını müteakip son yolculuğuna uğurlandı. Çok sayıda siyasetçi ve vatandaşın katıldığı törenin ardından Coş'un cenazesi toprağa verildi. 1959 Eğirdir
doğumlu Hüseyin Avni Coş, 3 çocuk babasıydı.