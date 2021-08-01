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Giriş Tarihi: 1.8.2021 21:51 Son Güncelleme: 1.8.2021 21:52

Bayraktar TB2 ve AKSUNGUR İHA’lar yangın bölgesinde! 3 can alevlerden kurtarıldı

Bayraktar TB2 ve AKSUNGUR İHA’lar yangın bölgesinde! 3 can alevlerden kurtarıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Bayraktar TB2 ve AKSUNGUR İHA’ların yangınlarda aktif olarak görev yaptığını belirterek, "AKSUNGUR İHA dün yaptığı görev uçuşunda 3 kule çalışanını tespit etti ve hamdolsun bu sayede alevlerin arasından kurtulmalarına vesile oldu." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB2 ve AKSUNGUR İHA'ların yangınlarda aktif görev aldığını açıkladı.

İsmail Demir paylaşımında, "Savunma Sanayimizin geliştirdiği Bayraktar TB2 ve AKSUNGUR İHA'larımız hepimizi derinden etkileyen yangınlarda aktif olarak görev yapıyor.

AKSUNGUR İHA dün yaptığı görev uçuşunda 3 kule çalışanını tespit etti ve hamdolsun bu sayede alevlerin arasından kurtulmalarına vesile oldu." ifadelerini kullandı.

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Bayraktar TB2 ve AKSUNGUR İHA’lar yangın bölgesinde! 3 can alevlerden kurtarıldı
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