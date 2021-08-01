Cumhuriyet ve Birgün’e tepki: “Siz gazetecilik değil, tetikçilik yapıyorsunuz!”

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleler tüm hızıyla sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son açıklamasına göre; 33 şehirde 111 orman yangın kontrol altına alındı, üç şehirde ise orman yangını devam ederken yangını kontrol etme çalışmaları devam ediyor. An itibariyle devam eden yangınlara ise 13 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinası ile yaklaşık 4800 personel müdahale ediyor. Yetkili merciler yangınla mücadele ederken, yangın sonrası hasar tespit çalışmaları da sürüyor. Yangından dolayı zor durumda olan halka yardımlar ulaştırılmaya çalışılıyor.
"MANAVGAT'TA YARDIM ÖNCELİĞİ AKP'LİLERE VERİLDİ" DEDİLER
Cumhuriyet ve Birgün gazeteleri ise Manavgat'taki orman yangınlarından zarar gören halkın AK Partili olanlar ve olmayanlar diye ayırt edildiğini ifade eden bir habere imza attı. Her iki gazetede, yangında AK Partili olan mağdurlara yardımların verildiğini belirterek, "Manavgat'ta yardım önceliği AKP'lilere verildi" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet ile Birgün'ün haberlerine ise sosyal medyadan tepki gösterildi.
DAĞ: "SİZ GAZETECİLİK DEĞİL, TETİKÇİLİK YAPIYORSUNUZ"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Cumhuriyet'in Birgün'den alıntı yaptığı haberi alıntılayarak sosyal medyadan gazeteye tepki gösterdi. Hamza Dağ sosyal medya hesabından, "Siz gazetecilik değil, tetikçilik yapıyorsunuz. Derdiniz kamuoyunu bilgilendirmek olsaydı bu nefret dilini kullanmazdınız. Her zaman olduğu gibi yine provokasyon peşindesiniz. Bu yalan habere karşı tekzip yayınlandığında yine yüzünüz kızarmayacak. Çünkü ahlaksızsınız" ifadelerini kullandı
ŞEN: "SİZ NASIL YALANCILARSINIZ, NASIL İFTİRACILARSINIZ!"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Cumhuriyet'in haberine sosyal medyadan tepki göstererek, "Siz nasıl yalancılarsınız, nasıl iftiracılarsınız!" dedi.
ARVAS: "BU YAPILANIN ADI YALAN TERÖRÜDÜR"
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, sosyal medya hesabından konuyla ilgili çıkan haberlere, "Bu yapılanın adı Yalan Terörü'dür. Yalan terörüyle amaçladıkları kaosu elde edemeyecekler. Buna izin vermeyeceğiz ve hakikati sonuna kadar savunacağız. Bu itibarı beş para etmeyen paçavra ise yıllar sonra bile provokatörlükleriyle ve yalanlarıyla hatırlanacak" diyerek yorum yaptı.
TÜFENKCİ: "BUNUN ADI GAZETECİLİK DEĞİL!"
AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise sosyal medya hesabından gazeteye tepkisini şu şekilde ortaya koydu: "Bunun adı gazetecilik değil! Hiç bir dayanağı olmayan, tamamen hayal mahsulü yalan bir haberle halkı aldatmak ! Varın adını siz koyun"
YILDIRIM: "BU DURUMDAN BİLE NEMALANMA DERDİNDESİNİZ. BU KADAR DA OLMAZ"
AK Parti İstanbul Bahçelievler İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Yıldırım ise tepkisini şöyle dile getirdi: "Kasap et koyun can derdinde. Bu durumdan bile nemalanma derdindesiniz. Bu kadar da olmaz."
"YOK MU BUNLARA BİR DUR DİYECEK"
Sosyal medya kullanıcısı Yakup Bostan ise gazeteye tepki göstererek, "Eyy! Devletim.. Bunlar daha ne kadar milletimizi ayrıştırmaya devam edecek, daha ne kadar kin ve nefret tohumları ekecekler? Yok mu bunlara bir dur diyecek.. Yeter artık bıktık vallahi" ifadelerini kullandı.
"SİZİN GİBİ YALANCI, UTANMAZ PROVOKATÖRLERDE MAĞDUR İNSANLAR ÜZERİNDEN YALAN POMPALIYOR"
Sinan Palaşoğlu isimli sosyal medya kullanıcısı ise tepkisini şu şekilde dile getirdi: "Hiç utanmanız, arlanmanız yok mu sizin? Yalancı gazete... Manavgatın tam göbeğindeyiz. Burada kimse kimseye kimliğini, kim olduğunu sormuyor. Neye ihticayın var, ne yapabiliriz diye soruyor. Sizin gibi yalancı, utanmaz provokatörlerde mağdur insanlar üzerinden yalan pompalıyor."
"BU DEVLET HİÇBİR ZAMAN BÖYLE BİR AYRIM YAPMADI"
Özlem Kahraman sosyal medya hesabından Birgün gazetesine tepki göstererek, "Yapmayın Allasen, yalanlara kuyruk takmayın. Bu devlet hiçbir zaman böyle bir ayrım yapmadı. Hele hele böyle doğal konularda. Kendisine bir oy dahi çıkmayacak yerleri bile baştan (yarattılar demeyelim de) dizayn ettiler. Bir şey yazarken Allah'ı unutmayın" dedi.
"YANAN AĞAÇLAR AK PARTİ'LİYMİŞ! YANAN AĞAÇLARIN YANINDA YALANINIZ YANSIN."
Bahattin Çınar sosyal medya hesabından gazeteye tepkisini şöyle dile getirdi: "Yanan ağaçlar AKP'liymiş! Yanan ağaçların yanında yalanınız yansın."