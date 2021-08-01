Cumhuriyet ve Birgün’e tepki: “Siz gazetecilik değil, tetikçilik yapıyorsunuz!”

"YOK MU BUNLARA BİR DUR DİYECEK"

Sosyal medya kullanıcısı Yakup Bostan ise gazeteye tepki göstererek, "Eyy! Devletim.. Bunlar daha ne kadar milletimizi ayrıştırmaya devam edecek, daha ne kadar kin ve nefret tohumları ekecekler? Yok mu bunlara bir dur diyecek.. Yeter artık bıktık vallahi" ifadelerini kullandı.

"SİZİN GİBİ YALANCI, UTANMAZ PROVOKATÖRLERDE MAĞDUR İNSANLAR ÜZERİNDEN YALAN POMPALIYOR"

Sinan Palaşoğlu isimli sosyal medya kullanıcısı ise tepkisini şu şekilde dile getirdi: "Hiç utanmanız, arlanmanız yok mu sizin? Yalancı gazete... Manavgatın tam göbeğindeyiz. Burada kimse kimseye kimliğini, kim olduğunu sormuyor. Neye ihticayın var, ne yapabiliriz diye soruyor. Sizin gibi yalancı, utanmaz provokatörlerde mağdur insanlar üzerinden yalan pompalıyor."

"BU DEVLET HİÇBİR ZAMAN BÖYLE BİR AYRIM YAPMADI"

Özlem Kahraman sosyal medya hesabından Birgün gazetesine tepki göstererek, "Yapmayın Allasen, yalanlara kuyruk takmayın. Bu devlet hiçbir zaman böyle bir ayrım yapmadı. Hele hele böyle doğal konularda. Kendisine bir oy dahi çıkmayacak yerleri bile baştan (yarattılar demeyelim de) dizayn ettiler. Bir şey yazarken Allah'ı unutmayın" dedi.

"YANAN AĞAÇLAR AK PARTİ'LİYMİŞ! YANAN AĞAÇLARIN YANINDA YALANINIZ YANSIN."

Bahattin Çınar sosyal medya hesabından gazeteye tepkisini şöyle dile getirdi: "Yanan ağaçlar AKP'liymiş! Yanan ağaçların yanında yalanınız yansın."