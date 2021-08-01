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Giriş Tarihi: 2.8.2021 02:13 Son Güncelleme: 2.8.2021 02:19

Fahrettin Altun'dan orman yangını paylaşımı

Fahrettin Altun'dan orman yangını paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yangını bahane ederek yurt dışı merkezli sözde yardım kampanyasına yönelik bir açıklama yaparak, "Devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır." dedi

Altun'un sosyal medya hesabından art arda yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Ülkemizi etkisi altına alan orman yangınlarıyla devletimizin tüm imkanları seferber edilerek mücadelemiz devam etmektedir. 35 ilimizde 129 yangının 122'si kontrol altına alınmıştır. Türkiyemiz güçlüdür!



İyi niyetli her yardım ve katkı milli birlikteliğimizin gereğidir. Ancak bu akşam itibariyle yurtdışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır.



Türkiyemiz güçlüdür. Devletimiz dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yitirdiğimiz canlar dışında bütün kayıplarımızı telafi edecek, içimizi yakan bu ateşi söndüreceğiz. #StrongTürkiye



Şu anda sosyal iletişim platformlarında, anlık mesajlaşma gruplarında, forumlarda yayılan bilgilerin büyük çoğunluğu yalan haberdir. Bugün böyle bir doğal afet durumunda dahi bu türden yalanları yayanların tuzağına düşmeyelim. Lütfen resmi mercilerin açıklamalarına itimat edelim."

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Fahrettin Altun'dan orman yangını paylaşımı
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