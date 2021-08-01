Katliam böyle geldi

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısının 33 yaşındaki Mehmet Altun
olduğu ortaya çıktı. Zanlının daha önce komşular arasında yaşanan kavgada tutuklanan Ayşe Keleş
'in erkek kardeşi olduğu, eniştesi Lütfi Keleş
'in de halen kavgadan dolayı cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen katil zanlısının olay günü araç kiraladığı, ardından olay yerine geldiği, bahçeye girdikten sonra tüm aile bireyleriyle konuştuğu, bu sırada yanındaki poşetten tabancasını çıkarmasıyla aile üyelerinin üzerine geldiği bahçedeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Tabancasını peş peşe ateşleyen zanlının, daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Olaya ilişkin 13 şüpheli dün gözaltına alınırken, ekiplerin zanlıyı yakalamak için aralıksız çalışması sürüyor. Diğer taraftan saldırıda hayatını kaybeden Yaşar Dedeoğulları
(65), eşi İpek Dedeoğulları
(62), çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış (35), Saraçoğlu Mahallesi'ndeki tören sonrası toprağa verildi. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
ve siyasi parti yöneticileri de katıldı. Bakan Gül, Dedeoğulları ailesinin fertlerinden Çetin Dedeoğulları'na sarılıp taziyede bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aileyi ziyaret ederek başsağlığı diledi
HUSUMETİN NEDENİ KÜFÜR
İlk tespitlere göre vahşetin nedeni 11 yıllık husumet. 11 yıl önce tarafların küfürleşmeleri nedeniyle karakolluk olduğu belirlendi. Katil Mehmet Altun'un ablası Ayşe Keleş'in 2010'da polise verdiği ifadesinde, katledilen Yaşar Dedeoğulları'nın annesine küfrettiği için kavganın başladığı sözleri yer aldı. Aynı husumet nedeniyle geçen mayıs ayında da benzer bir tartışmanın yaşandığı, Dedeoğulları ailesinin bu nedenle kamera taktırdığı öğrenildi.