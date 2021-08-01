Son dakika: MSB duyurdu! İki çıkarma gemisi Turunç Mahallesi'ne sevk edildi

YANGIN BÖLGELERİNDE SON DURUM

Öte yandan, Antalya'nın Manavgat, Gündoğmuş ile Muğla'nın, Marmaris, Köyceğiz, Milas ilçelerinde ve Tunceli'nin Hozat ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Bölgedeki yangınlarla ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında çıkan 111 yangının kontrol altında olduğunu 3 ilde 6 yangının devam ettiğini söyledi.