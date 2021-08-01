Son dakika: MSB duyurdu! İki çıkarma gemisi Turunç Mahallesi'ne sevk edildi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, vatandaşların tahliyesine destek vermek amacıyla iki çıkarma gemisinin Marmaris'e sevk edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Marmaris'te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki iki çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak." ifadelerine yer verildi.
YANGIN BÖLGELERİNDE SON DURUM
Öte yandan, Antalya'nın Manavgat, Gündoğmuş ile Muğla'nın, Marmaris, Köyceğiz, Milas ilçelerinde ve Tunceli'nin Hozat ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Bölgedeki yangınlarla ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında çıkan 111 yangının kontrol altında olduğunu 3 ilde 6 yangının devam ettiğini söyledi.
Nem oranının yüzde 10'lara düştüğü uyarısında bulunan Pakdemirli, "Gazipaşa ve Mersin Silifke'de 2 yangın kontrol altına alındı. Böylece Mersin'de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu." diye ekledi.
Son gelen bilgiye göre Antalya Kemer'de Kuzdere mevkisindeki yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Manavgat'ta iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yangın nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.Son dakika: 3 şehirde yangın sürüyor 111 yangın kontrol altında! Can kaybı 7'ye yükseldi