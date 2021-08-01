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Giriş Tarihi: 2.8.2021 08:55

Orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi!

Türkiye'nin birçok noktasında peş peşe başlayan orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi. Terör örgütü PKK ile bağlantılı olan "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" isimli grup yaptığı açıklamada orman yangınlarını çıkardıklarını açıklayarak yangınları üstlendiğini ilan etti. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları:

Türkiye'nin birçok noktasında peş peşe başlayan orman yangınlarını terör örgütü PKK tarafından çıkarıldığı yönünde şüpheler bulunuyordu. Terör örgütü PKK ile bağlantılı olan "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" isimli grup Türkiye'deki orman yangınlarını üstlendi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ORMAN YANGINLARINI ÜSTLENDİ

Terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu belirtilen Rojava Network isimli hesaptan PKK ile bağı olan "Ateşin Çocukları İnisiyatifi'nin açıklamalarına yer verildi. Bu açıklamaya göre Ateşin Çocukları İnisiyatifi isimli terör oluşumunun "Türkiye'nin turistik bölgelerine yönelik sabotaj saldırılarının sorumluluğunu üstleniyor" ifadeleri yer aldı. Ayrıca yangınları üstlenen terör grubu "Faşist Türklere karşı; 'Çökme Hareketi'ni ilan ediyoruz" dedi.

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Orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi!
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