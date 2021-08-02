Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, #helpturkey ile ne amaçlandığını açıkladı!

Türkiye'de peş peşe başlayan yangınlarla mücadele orman kahramanları tarafından büyük bir özveriyle devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de 132 yangından 125'ini kontrol atına alındığını, yedi yangının devam ettiğini ve yangınla mücadelede 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle mücadele edildiğini açıkladı.

Orman yangınlarıyla sahada topyekûn mücadele edilirken, Türkiye'yi karalama girişimleri ise sosyal medyada baş gösterdi. En son dün #helpturkey yani Türkiye'ye yardım edin etiketi açıldı ve asılsız bilgilerle bir karalama kampanyası yürütüldü. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, sosyal medyada başlatılan Türkiye'ye yardım edin (Help Turkey) etiketi hakkında ilginç tespitlerini sosyal medyadan paylaşarak, "Dün gece geç saatlerde başlayan 'help Turkey' yani 'Türkiye'ye yardım edin' etiketiyle ilgili birkaç nokta paylaşmak isterim" dedi. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'un #helpturkey etiketiyle Türkiye'yi karalama kampanyası ile ilgili tespitleri ise şöyle:





"ETİKETİNİN INSTAGRAM'DA YAYILIMINI TETİKLEYEN HESAPLAR DİJİTAL REKLAM MECRALARI HALİNE GELEN PROFİLLER"

Cumhurbaşkanı Danışmanı Cesur ilk olarak, "Etiketin çıkışı, yüksek takipçili 'influencer' diye adlandırılan hemen her hesabın çoğu paylaşımında reklam ajanslarının etkin olduğu Instagram'dan. Etiketle birlikte yapılan paylaşım sayısı ilk 1 saatte Instagram'da 30 bine ulaştı. Daha sonra Twitter'a da yansıtılan etiket, sonraki yarım saat içinde 600 binden fazlaydı. Pazar gecesi o saate Twitter'da yarım saatte 600 bin paylaşım… Yorumu size bırakıyorum" ifadelerini kullandı.



Cesur, #helpturkey etiketinin yayılımıyla ilgili ilginç tespitlerde bulunarak, "Etiketin Instagramda yayılımını tetikleyen hesaplar, genelde ajanslarla çalışan, para karşılığı hemen her türlü içeriği paylaştırabileceğiniz dijital reklam mecraları haline gelmiş profiller. İsim verip bir tartışmaya sebep olmaya gerek yok, herkes biliyor zaten" dedi.

"ETİKETİN TWİTTER'DA NİCELİĞİNİN MİLYONLARA ULAŞMASINI SAĞLAYAN PROFİLLER İSE SAHTE HESAPLAR"

Cesur, etiketin Twitter'daki yayılımıyla ilgili ise şunları paylaştı: Etiketin Twitter'da niceliğinin milyonlara ulaşmasını sağlayan profiller ise sahte hesaplar. Birçoğunun en fazla 3 aylık hesaplar olduğunu hatta hiç twit bile atmamış olduklarını görebiliyoruz.



"60 YANGIN OLDUĞUNA DAİR GÖRSELİ DOLAŞIMA SOKTULAR AMA O SAATLERDE 7 YANGIN VARDI"

Etiket çalışmasında kullanılan görsellerle ilgili Cumhurbaşkanı Danışmanı Cesur sosyal medya hesabından şu değerlendirmelerde bulundu: "Gelelim içeriğe... Önce metin içeriğiyle başlayalım. Özellikle tetikleyici influencer paylaşımlarının hepsi tek bir metinle atılmış. 3 dilde içerisinde yalanlar dolu olan bu uzun metnin bazı ajans whatsapp gruplarında dolaştırıldığına dair Twitter'da ekran görüntüleri var. Bir de içeriğin görsel boyutu var. Görsellerin de hemen hepsi aynı. Tarz olarak değil, görüntü olarak, aynı fotoğraf yani. 60 noktada yangın olduğunu iddia eden bu görseller tüm dünyada bir anda dolaşıma sokuldu… Ancak o saatlerde Türkiye'de sadece 7 yangın vardı."



"PEKİ TÜM BUNLARLA AMAÇLANAN NE?"

Cesur, "Peki tüm bunlarla amaçlanan ne?" diye sorarak şu cevabı verdi: "Öncelikle şunu söylemek gerekir, bu help turkey etiketine yazan yüz binlerce iyi niyetli ama bilgiden yoksun insan var. Fakat bu, etiketin büyük bir ajans organizasyonu ile kasıtlı bir şekilde çıkarıldığı gerçeğini gözardı etmemize sebep değil. Bu kasıtlı işin iki aktörü var, organizatör ve uygulayıcı. İkisinin de farklı amaçları var ama aynı etkinlikte buluştular. Uygulayıcı şunu amaçlıyor: - Para kazanma - Popülaritesini artırma - Sivil imajını ve kendisine yönelik algıyı güçlendirme."

"YAZILAN METİNLER, PAYLAŞILAN GÖRSEL DİREKT TURİSTE KORKU SALAN CİNSTEN"

Cesur iki ana amacı açıklayarak, "Organizatörün ise iki ana amacı var: - Türkiye'yi siyasi olarak aciz göstermek - Kovid sınırlamaları sonrası açılan Turizm sektörünü baltalamak. Özellikle ikinci amaç birinciden daha korkunç. Yazılan metinler, paylaşılan görsel direkt turiste korku salan cinsten. Yurt dışına gideceğinizi varsayın: Gitmeyi planladığınız ülkede '60 noktada yangın' olduğunu ve ülkenin bunları 'söndüremediğini' iddia eden paylaşımlar görüyorsunuz. Değil turistik faaliyet, iş için bile gidiyor olsanız rezervasyonları iptal etmek istersiniz. Hiçbir kurumu ya da şahsı tek başına hedef göstermeden help Turkey ve global call adlı dijital etiket işinin hiç de iyi niyetli bir iş olmadığını, gerçekten bu tip işlere kendimizi tam olarak ikna etmeden alet ve dahil olmamak gerektiğini anlatmaya çalıştım. Saygılar" dedi.