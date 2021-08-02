Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Erdoğan’dan telefon diplomasisi
Giriş Tarihi: 2.8.2021

Erdoğan’dan telefon diplomasisi

Erdoğan’dan telefon diplomasisi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Garibaşvili ile yapılan görüşmede Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, Türkiye'ye orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadelede desteklerini ifade eden Garibaşvili'ye teşekkür etti.

Gürcistan'ı bölgesel iş birliğinin anahtarı olarak gördüklerini ifade eden Erdoğan, Bakanların ve Milletvekillerinin başarıyla yürüttüğü Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan üçlü mekanizmasını liderler düzeyinde de canlandırmak istediklerini dile getirdi. Başkan Erdoğan ile Abiy Ahmed görüşmesinde de Türkiye- Etiyopya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Etiyopya'ya her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini dile getirdi. ANKARA
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan’dan telefon diplomasisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA