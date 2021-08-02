Erdoğan’dan telefon diplomasisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Gürcistan
Başbakanı İrakli Garibaşvili
ve Etiyopya
Başbakanı Abiy Ahmed
ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Garibaşvili ile yapılan görüşmede Türkiye
-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, Türkiye'ye orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadelede desteklerini ifade eden Garibaşvili'ye teşekkür etti.
Gürcistan'ı bölgesel iş birliğinin anahtarı olarak gördüklerini ifade eden Erdoğan, Bakanların ve Milletvekillerinin başarıyla yürüttüğü Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan
üçlü mekanizmasını liderler düzeyinde de canlandırmak istediklerini dile getirdi. Başkan Erdoğan ile Abiy Ahmed görüşmesinde de Türkiye- Etiyopya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Etiyopya'ya her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini dile getirdi. ANKARA