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Haberler Gündem Haberleri Son Dakika 2 Ağustos koronavirüs tablosu duyuruluyor! 2 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
Giriş Tarihi: 2.8.2021 18:36 Son Güncelleme: 2.8.2021 18:37

Son Dakika 2 Ağustos koronavirüs tablosu duyuruluyor! 2 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Son Dakika 2 Ağustos koronavirüs tablosu duyuruluyor! 2 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

1 yılı aşkın süredir ülkemizde etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Türkiye günlük korona son durum verileri pandemi başından bu yana Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre 20 bin 890 kişi pozitif sonuçla tedavi edilmeye başlandı. Öte yandan bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları merak konusu olarak 2 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorularına cevap aramaya devam ediyor. 2 Ağustos koronavirüs tablosu ve corona virüsü son dakika vaka ve vefat sayısı verileri.

Sağlık Bakanlığı son dakika 2 Ağustos koronavirüs tablosu verileri kamuoyu tarafından merak edilerek 2 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. 1 yıldan fazla süredir ülkemizde etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin 2 Ağustos korona tablosu verileriyle en son Türkiye corona virüs tablosu ve bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları

2 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU VE BUGÜNKÜ VAKA - VEFAT SAYILARI

Sağlık Bakanlığı son dakika 2 Ağustos corona virüsü vaka - vefat eden sayıları henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından resmi internet sitesi üzerinden duyurulduğunda güncel korona son durum verileri burada olacak…

1 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 20 bin 890

VEFAT SAYISI: 96

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 539

31 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 332

VEFAT SAYISI: 79

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 107

30 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 083

VEFAT SAYISI: 69

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 752

29 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 161

VEFAT SAYISI: 60

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 463

28 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 291

VEFAT SAYISI: 76

İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 197


27 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 761

VEFAT SAYISI: 51

İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 108

26 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 16 bin 809

VEFAT SAYISI: 63

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 585

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Son Dakika 2 Ağustos koronavirüs tablosu duyuruluyor! 2 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
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