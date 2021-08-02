Son Dakika 2 Ağustos koronavirüs tablosu duyuruluyor! 2 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Sağlık Bakanlığı son dakika 2 Ağustos koronavirüs tablosu verileri kamuoyu tarafından merak edilerek 2 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. 1 yıldan fazla süredir ülkemizde etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin 2 Ağustos korona tablosu verileriyle en son Türkiye corona virüs tablosu ve bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları
Sağlık Bakanlığı son dakika 2 Ağustos corona virüsü vaka - vefat eden sayıları henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından resmi internet sitesi üzerinden duyurulduğunda güncel korona son durum verileri burada olacak…
VAKA SAYISI: 20 bin 890
VEFAT SAYISI: 96
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 539
VAKA SAYISI: 22 bin 332
VEFAT SAYISI: 79
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 107
VAKA SAYISI: 22 bin 083
VEFAT SAYISI: 69
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 752
VAKA SAYISI: 22 bin 161
VEFAT SAYISI: 60
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 463
VAKA SAYISI: 22 bin 291
VEFAT SAYISI: 76
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 197