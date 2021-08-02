Antalya'da yangının yaklaşması üzerine 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesinin tahliye edilmesine karar verildi. İlçedeki camilerden tahliye anonsları yapılmaya başlandı. Alevler ilçe merkezine çok yaklaştı.
Antalya'da yangının yaklaşması üzerine 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesinin tahliye edilmesine karar verildi. İlçedeki camilerden tahliye anonsları yapılmaya başlandı. Alevler ilçe merkezine çok yaklaştı.
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SON DAKİKA: Antalya'da 2 bin 100 kişinin yaşadığı Gündoğmuş tahliye ediliyor