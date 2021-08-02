Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Antalya'da 2 bin 100 kişinin yaşadığı Gündoğmuş tahliye ediliyor
Giriş Tarihi: 2.8.2021 16:24 Son Güncelleme: 2.8.2021 16:30

SON DAKİKA: Antalya'da 2 bin 100 kişinin yaşadığı Gündoğmuş tahliye ediliyor

SON DAKİKA: Antalya'da 2 bin 100 kişinin yaşadığı Gündoğmuş tahliye ediliyor

Antalya'da yangının yaklaşması üzerine 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesinin tahliye edilmesine karar verildi. İlçedeki camilerden tahliye anonsları yapılmaya başlandı. Alevler ilçe merkezine çok yaklaştı.

Antalya'da yangının yaklaşması üzerine 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesinin tahliye edilmesine karar verildi. İlçedeki camilerden tahliye anonsları yapılmaya başlandı. Alevler ilçe merkezine çok yaklaştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Antalya'da 2 bin 100 kişinin yaşadığı Gündoğmuş tahliye ediliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA