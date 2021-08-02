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Giriş Tarihi: 2.8.2021 14:36

Yangınla mücadele için basınçlı su tankeri desteği

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Yangınla mücadele için basınçlı su tankeri desteği

Eyüpsultan Belediyesi, orman yangınlarına müdahalede görev yapmak üzere, üzerinde tazyikli su sıkma sistemi bulunan su tankerini Antalya’ya gönderdi.

Eyüpsultan Belediyesi orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 100 metre tazyik istikameti bulunan su sıkma tankerini Antalya'ya gönderdi.

Eyüpsultan Belediyesi konu ile ilgili olarak AFAD ile iletişime geçti. Ardından, orman yangınları ile mücadelede destek olmak amacıyla, belediye bünyesinde bulunan ve yangın söndürmede kullanılabilecek özelliklere sahip su tankerini personeliyle birlikte Antalya'ya gönderdi.

8 TON SU ALIYOR, ÇABUK DOLUYOR

Tanker yangın söndürebiliyor ve 8 ton su alıyor. Vakumlu su aldığı için vakit kaybetmeden dolumu çabuk gerçekleşiyor. Yüksek basınçlı su sıkma sistemi bulunan tankerin 100 metre tazyik istikameti bulunuyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken konu ile ilgili olarak: "Üzerimize düşen ne varsa yapacağız, bu zor günleri de hep birlikte aşacağız." açıklamasını yaptı.

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Yangınla mücadele için basınçlı su tankeri desteği
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