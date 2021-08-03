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Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan AHaber ve ATV ortak yayınında
Giriş Tarihi: 3.8.2021 22:59

Başkan Erdoğan AHaber ve ATV ortak yayınında

Başkan Erdoğan AHaber ve ATV ortak yayınında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV ve AHaber ortak yayınına katılacak. Erdoğan, canlı yayında Türkiye'nin gündemindeki konularla ilgili soruları cevaplayacak.

Saat 21.00'de başlayacak canlı yayında, Erdoğan'ın, son günlerde çıkan orman yangınları ile yapılan mücadeleden sosyal medyadaki algı operasyonlarına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftiralarından, muhalefet partilerinin manipülasyonlarına, terörle mücadeleden, Suriye ve Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere, Türkiye-ABD ilişkilerinden Afganistan'ın Başkenti Kabil'deki havalanının güvenliğinin Türk askeri tarafından sağlanması ile ilgili görüşmelere kadar birçok konuda açıklama yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanının, pandemiyi önlemek için ek tedbirler alınıp alınmayacağına ve yeni anayasa çalışmalarında gelinen nokta ile Cumhur İttifakı'nın performansına ilişkin değerlendirmelerinin de gündem konuları arasında yer alabileceği kaydedildi.

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Başkan Erdoğan AHaber ve ATV ortak yayınında
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