Başkan Erdoğan Said ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Tunus
Cumhurbaşkanı Kays Said
ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tunus'taki gelişmeler ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Tunus'un istikrarını, iç barışını ve huzurunu korumasının bölgenin selameti açısından da son derece mühim olduğuna işaret etti. Son günlerde Tunus'ta yaşanan gelişmeleri bu bakımdan dikkatle takip ettiklerini belirten Erdoğan, Tunus'un bu sıkıntılı dönemi atlatarak yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğine inandıklarını ifade etti. Erdoğan, demokratik geçişin bölgedeki ilham kaynağı Tunus Meclisi
'nin faaliyetlerinin tüm zorluklara rağmen devam etmesinin hem Tunus hem de bölge demokrasisi için önemli olduğunu vurguladı. Problemlere çözüm üretme, sağlıklı tartışma ve diyalog zemini olarak Meclis'in çalışmalarını sürdürmesinin hayati değere sahip olduğunun altını çizen Erdoğan, Tunus'ta demokrasinin korunması, özgürlüklerin garanti altına alınması ve hukukun üstünlüğünün gözetilmesinin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.
HIRVATİSTAN'A TEŞEKKÜR
Başkan Erdoğan, Hırvatistan
Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile de telefonda görüştü. Orman yangınlarıyla mücadelede işbirliği ve iki ülke ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye
'ye geçmiş olsun dileklerini ileten, yangınla mücadele için dayanışma ve destek gösteren Milanoviç'e teşekkür etti. Hırvatistan'ın bir yangın söndürme uçağını orman yangınlarıyla mücadeleye katkı amacıyla Türkiye'ye göndermesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, müttefiklik ilişkilerinin böyle günlerde daha anlamlı hale geldiğini belirtti.