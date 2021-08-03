CHP'li belediye başkanından kadın muhabire çirkin sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangınlar dolayısıyla 3 gün önce Marmaris'e giderek önemli açıklamalarda bulunmasını yazı işleri müdürü olduğu yerel gazetenin manşetinden haber yapan Datça gazetesi kadın muhabiri Sabiha Arslan, Datça Belediye başkanı Gürsel Uçar'in kendisine belediye meclisi toplantısı sonrasında, herkesin içinde 'Cumhurbaşkanının haberini manşetten verdi' diye çirkin sözler söylediğini iddia ederek sosyal medyadan 'bir bayana bu sözler söylenir mi' diyerek isyan etti.

Yazı işleri müdürü Sabiha Arslan Datça Belediye Başkanı'na hitaben sosyal medya paylaşımında "çapsız hareketi iade ediyorumyorum sana bay başkan" başlıklı bir yazı yayımladı.

İşte o paylaşım:

"ÇAPSIZ HAKARETİ İADE EDİYORUM SANA BAY BAŞKAN"

Sevgili Datça halkının takdirine sunuyorum. Büyüğümüz dediğimiz, hizmet kalitesi istediğimiz gibi olmasa bile yine bir çok yanlışını görmezden geldiğimiz, Datça'da her şey güzel olur umudumuzu bağlasakta, Datça yerel yönetimini vizyonsuz bıraktığı halde yine de yapar eder diye fırsat verdiğimiz BAY BELEDİYE BAŞKANIMIZ bugün meclis toplantısı sonrası Cumhurbaşkanına dair yaptığım bir haber neticesinde "BU HABERİ KAÇ ÇAY PAKETİ KAPARAK YAPTIN" diyerek, ahlaka, edebe, vicdana ve bir Belediye Başkanına yakışmayan bir gaflet ile bana söylemiştir.



"KENDİNİ KAÇ PAKET ÇAYA SATTIN"

'YANİ BANA 'KENDİNİ KAÇ PAKET ÇAYA SATTIN' demeye getirmiştir. Bakın Sayın Başkan öncelikle ben de eşiniz gibi, anneniz gibi bir bayanım. Bu sözleri onlara da söylüyorsanız veya birileri de sizin kıymetli eşiniz ve muhterem anneniz için böyle bir sözü söylediğinde kendinizi nasıl hissedeceğinizi önce bir düşünün.

HESAPLAŞACAGIZ

Sonra hesaplaşacağız zaten. Bir kadına bu şekilde hitap edecek kadar ahlak değerlerini yitirmişseniz vahlar olsun Datça'nın ve ülkenin haline. Beni siyasi yalaka olarak görmek ne sizin haddinizedir, ne de herhangi birinin.

BAŞKANLIK VASFININİZ GÖZÜMDE BİTTİ

Fayans döşemekle, laf söylemek başka şeylerdir. O lafı size iade edeceğim. Başkanlık vasfınız gözümde bitmiştir. Fayans ustası olarak çok daha kıymetli ve değerliydiniz."