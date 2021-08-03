Eski Belediye Başkanına soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın 22 Aralık 2019 tarihinde CHP Gaziemir İlçe Kongresi'nde yaptığı açıklamalarla ilgili hazırladığı raporu tamamladı.

Başkan Arda'nın kamuoyuna da yansıyan, "Bir meclis üyesi benden çiçek ihalesini istedi. İlçe Başkanı Kasım Özkan geri dönüşüm işi ile ilgili Eski Meclis Üyesi Ali Kaya'ya bir yıl daha işi vermemi istedi. Ben bunları kabul etmedim, geri dönüşümü açık ihale yaptım. Belediyeye bir yıl için 955 bin lira gelir sağladım" sözleri incelemenin ana konusu oldu. Ön inceleme raporuna ayrıca, 2015'ten itibaren yapılan Sayıştay denetimlerinde, ambalaj atıklarının planlaması konusunda belediyelere verilen imtiyaz hakkının ihale yapılmadan doğrudan ve bedelsiz olarak firmalara verilmesinin gelir kaybına neden olduğu tespiti edildi. Mülkiye müfettişleri belediyedeki tüm evraklar ve imzalanan resmi belgeler üzerinden incelemeyi genişletirken tarafların da savunmalarını aldı. Savunma yapan Belediye Meclis Üyesi Levent Çağlarsu, "mevcut başkanla arasında siyasi ayrışma olduğunu, hayatı boyunca bir ihaleye girmediğini, dosya almadığını, adı geçen belediyeden kendisinin ve oğlunun herhangi bir ihale almadığını, iddia konusunun siyasi ayrışmadan dolayı ortaya atıldığını" beyan etti. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın Müfettişliğe sunduğu yazılı ifadesinde; Gaziemir Belediyesi tarafından 2009-2019 yılları arasında ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uyarınca yapılan çiçek alım ihalelerine ilişkin olarak Levent Çağlarsu ile ihale sözleşmesi yapılmadığı, dolayısıyla kendisine ihale verilmediği, ilçe kongresinde yaptığı konuşmada Levent Çağlarsu'nun adının geçmediğini anlattı. Müfettişlerin belediye kayıtlarında yaptığı inceleme sonucunda; Gaziemir Belediyesi tarafından 2009- 2019 yılları arasında ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uyarınca yapılan çiçek alım ihalelerine ilişkin olarak Levent Çağlarsu ile ihale sözleşmesi yapılmadığı, dolayısıyla kendisine ihale verilmediğinin 2009-2019 yılları arasında yapılan çiçek alım ihaleleri listesinden anlaşıldığı dile getirildi.

İHALE ALMADIM

Müfettişler, Gaziemir Belediyesi'nde 2009-2019 yılları arasında 10 yıl boyunca meclis üyeliği yapan eski Meclis Üyesi Ali Kaya'nın da savunmasını aldı. Kaya, "Eski Gaziemir Belediye Meclis Üyesi olduğunu, bu görevinin 2 dönem devam ettiğini, Gaziemir Belediyesinden geri dönüşüm adı altında herhangi bir ihale almadığını, herhangi bir firma ortaklığı olmadığını, adı geçen ilçe başkanından bir talebi bulunmadığını" söyledi. Konuyla ilgili Belediye Başkanı Arda ise, "İncelemeye konu olan konuşmasında böyle bir ifadeye rastlanmadığını, açık ihale yaparak İzmir'de bu işi yapan 6 firmayı davet ettiğini, ihalenin 138 bin lira bedelle başladığını, ihaleye 3 firmanın katıldığını, 4 tur sonra 1 milyon 121 bin liraya ihaleyi MENSAN şirketine verdiklerini, eski dönemde yapılan işlerle ilgili herhangi bir kişi adı söylemediğini" ifade etti. Müfettişler yaptıkları incelemede; "Ambalaj Atıklarının Kaynağından Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi " ihalesinin bu dönem yapıldığını belirtirken, "Gerek Sayıştay Denetim Raporu, gerekse bakanlıklardan gelen görüşler doğrultusunda, lisanslı firmalar arasında rekabet ortamı sağlanarak en yüksek geliri veren şirkete imtiyaz verilip 2886 sayılı Kanun çerçevesinde ihaleye çıkılması gerektiği, ancak işlemin bu şekilde gerçekleştirilmediği, Gaziemir Belediyesince ambalaj atıklarının toplanması imtiyaz hakkının, yukarıda belirtilen tarihlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ihale yapılmaksızın dönemin Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol tarafından Kaya Vargel Geri Dönüşüm Sistemleri Mak. İnş. Nak. Gıda Turizm San. ve Tic .Ltd. Şti.'ne devredilmiş olduğunu" raporuna yazdı.

ESKİ BAŞKANA SORUŞTURMA İZNİ

Yapılan değerlendirme sonrasında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 6'ncı maddesi hükmü uyarınca Gaziemir'de 10 yıl belediye başkanlığı yapan Halil İbrahim Şenol hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oluruyla soruşturma izni verildi.