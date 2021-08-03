FETÖ’ye 3 koldan darbe! 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlediği 3 ayrı operasyonda Kara Harp, Jandarma astsubay ve mahrem abilerinde aralarında bulunduğu 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, TEM Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY terör örgütünün Askeri Mahrem (Kara Harp Okulu) yapılanmasında faaliyet gösteren, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan/teşhiste bulunduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan büfelerden periyodik/ardışık aranma kayıtları tespit edilen 34 şüpheliye yönelik planlı ve eşzamanlı olarak Ankara merkezli 13 ilde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 20 şüpheli yakalandı.

Diğer taraftan TEM Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik çalışmalarda; haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhisleri bulunan ve örgütsel iletişim metodu ile büfe/ankesörlerden periyodik ve ardışık olarak mahrem imamlar tarafından arandıkları analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen 2'si mahrem sorumlu olmak üzere toplam 7 şüpheliye (1 GGU Binbaşı, 1 ihraç Yüzbaşı, 1 muvazzaf astsubay, 1 GGU Astsubay, 1 emekli astsubay) yönelik planlı operasyon neticesinde 6 şüpheli yakalandı.

Yine, TEM Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY mensupları tarafından 2012 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK/JANA) sorularının ele geçirilerek örgüt mensuplarına dağıtılmasına yönelik soruşturma kapsamında, ele geçirilen soruların dağıtıldığı uzman raporları ve etkin pişmanlıktan yararlananların beyanları ile tespit edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak Ankara merkezli (8) ilde gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.