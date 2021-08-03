‘Help Turkey’ tepkisi: Ülkemizi aciz gösterme kampanyası

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, Türkiye
'de yaşanan orman yangınlarının ardından sosyal medyada "Help Turkey
" etiketiyle başlatılan kampanya ile ilgili açıklamada bulundu. Altun, şunları kaydetti: "Sosyal iletişim platformlarında, anlık mesajlaşma gruplarında, forumlarda yayılan bilgilerin büyük çoğunluğu yalan haberdir. Bu türden yalanları yayanların tuzağına düşmeyelim. İyi niyetli her yardım ve katkı milli birlikteliğimizin gereğidir. Ancak bu akşam itibarıyla yurt dışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır. Türkiye'miz güçlüdür. Devletimiz dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yitirdiğimiz canlar dışında bütün kayıplarımızı telafi edecek, içimizi yakan bu ateşi söndüreceğiz."
'KILIÇDAROĞLU YANLIŞ YAPIYOR'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'nun yangınlarla ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı asılsız iddiaların yangınla mücadele eden herkesi rencide ettiğini belirten Soylu, "Yalan ve tezviratlarınız burada sizin partinizden olan ve canla başla bizimle birlikte çalışan belediye başkanlarınızı da rencide ediyor. Bu işi siyasi amaçla körüklemek isteyenler, burada canhıraş bir mücadele ortaya koyan herkese haksızlık ediyorlar. Bu yaptığınız yanlıştır" dedi. ANKARA