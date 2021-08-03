Kahraman gazi, baba ocağına geldi

Suriye
'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı
bölgesinde, üs bölgesinde intikal halindeyken, PKK/ YPG'li teröristlerin hain saldırısı sonucu sağ bacağını kaybedip gazi olan Uzman Çavuş Gökhan Akviran, tedavisinin ardından Konya
'nın Ereğli
ilçesindeki baba ocağına döndü. Daha önce SABAH
'a yaptığı açıklamada, 'Vatan için gerekirse sol bacağımı da veririm' diyen gazi uzman çavuş, "Ne mutlu bugünüme, bu gururu bana yaşattılar. Gelenlere de çok teşekkür ediyorum, ellerinden öpüyorum. Herkesten Allah razı olsun. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bunu biliyorum. Komutanlarım bunu ispatladı. Bu nedenle içim çok rahat. Ne Mutlu Türk'üm diyene' diye konuştu. Anne Fadime Akviran ise "Çocuğum evine sağ salim geldi. Allah onu bana bağışladı. Allah'ım nice askerlerimizi annesine babasına bağışlasın. Ne mutlu bugünümüze de şükür" dedi. Akviran, 25 Temmuz'da Suriye'nin Kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde, üs bölgesine giden konvoya, PKK/YPG'li teröristlerin hain saldırısı sonucu yaralanmıştı. Aynı saldırıda 2 asker şehit olmuş, 1 asker de yaralanmıştı.